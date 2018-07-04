Mẹ quỳ gối, cầu xin mọi người cứu con trai 13 tháng tuổi bị não úng thủy không có tiền phẫu thuật

Xã hội 04/07/2018 15:22

Chị Hoàng Thị Hằng quỳ gối cầu xin mọi người giúp đỡ con trai 13 tháng tuổi bị não úng thủy, sức khỏe vô cùng nguy kịch.

Có lẽ mọi người vẫn chưa thể quên cháu bé Bùi Khắc Bảo Hoàng (13 tháng tuổi, ngụ thôn Thanh Tân, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) bị não úng thủy đã có cơ hội qua Singapore chữa bệnh nhờ lòng hảo tâm của nhiều mạnh thường quân trên cả nước.

Những tưởng số phận đã mỉm cười với em, không ngờ vừa từ Singapore về được gần 2 tuần, cháu bé lại có biểu hiện xấu đi, sức khỏe yếu. Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận bé Hoàng bị lệch van ống dẫn ở trên đầu. Trước đây khi điều trị tại Singapore, các bác sĩ đã phẫu thuật đặt ống dẫn để điều trị não úng thủy.

Mẹ quỳ gối, cầu xin mọi người cứu con trai 13 tháng tuổi bị não úng thủy không có tiền phẫu thuật - Ảnh 1
Bé Bảo Hoàng trước khi được qua Singapore chữa bệnh - Ảnh: Internet

Bé Hoàng là con đầu lòng của chị Hoàng Thị Hằng (27 tuổi) và anh Bùi Khắc Trí (29 tuổi). Cháu bé sinh non ở tuần 28, chỉ nặng 1kg. Phải mất một thời gian dài được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện, bé Hoàng mới được về nhà.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, bé Hoàng được chẩn đoán mắc bệnh não úng thủy khiến cha mẹ em suy sụp hoàn toàn. Bác sĩ cho biết đây là căn bệnh hiểm nghèo, khuyên gia đình nên đưa con về chấp nhận số phận.

Không đành nhìn con chết dần chết mòn, cặp vợ chồng trẻ ôm con đi vái tứ phương. Đi đến đâu, họ cũng đều nhận lại cái lắc đầu buồn bã từ phía bác sĩ. Căn bệnh quái ác khiến đầu bé Hoàng sưng to, khuôn mặt lờ đờ, chỉ có thể nằm một chỗ ngày đêm quấy khóc.

Một số người mách vợ chồng chị Hằng mang con sang Singapore chữa bệnh vì từng có không ít trẻ em bị bệnh não úng thủy được cứu sống. Tuy nhiên, chi phí điều trị lên tới hàng tỷ đồng khiến đôi vợ chồng trẻ bất lực. Để cứu con, chị Hằng đành cầu cứu sự giúp đỡ từ xã hội.

Mẹ quỳ gối, cầu xin mọi người cứu con trai 13 tháng tuổi bị não úng thủy không có tiền phẫu thuật - Ảnh 2
Hiện sức khỏe cháu bé rất yếu... - Ảnh: Thời Đại
Mẹ quỳ gối, cầu xin mọi người cứu con trai 13 tháng tuổi bị não úng thủy không có tiền phẫu thuật - Ảnh 3
...rất cần sự giúp đỡ của mọi người để có chi phí phẫu thuật - Ảnh: Thời Đại

Đầu năm 2018, bé Hoàng đã có cơ hội sang Singapore điều trị nhờ sự giúp đỡ của hàng ngàn nhà hảo tâm trên cả nước. Sau gần 4 tháng điều trị tại nước ngoài, trải qua nhiều ca phẫu thuật, sức khỏe của bé Hoàng dần ổn định và được về nước.

Tháng 6 vừa qua, mẹ con chị Hằng trở về sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Đầu cháu bé đã nhỏ lại, sức khỏe ổn định, có thể ú ớ chuyện trò.

Không thể ngờ chỉ sau 2 tuần, sức khỏe cháu bé lại xấu đi do van ống dẫn trên đầu bị lệch. Chị Hằng lại tiếp tục đưa con quay trở lại Singapore, lần này chi phi phẫu thuật lên tới 300 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền được ủng hộ trước đây đã cạn kiệt. Chị Hằng một lần nữa cầu xin cộng đồng, các nhà hảo tâm tiếp tục giúp cháu bé một lần nữa để Bảo Hoàng có cơ hội giữ lại mạng sống.

Mẹ quỳ gối, cầu xin mọi người cứu con trai 13 tháng tuổi bị não úng thủy không có tiền phẫu thuật - Ảnh 4
'Để cứu con, mẹ sẵn sàng quỳ lạy cả thế giới', chị Hằng nghẹn ngào nói - Ảnh: Thời Đại

Tính đến thời điểm hiện tại, các nhà hảo tâm đã quyên góp, ủng hộ cho bé Hoàng 200 triệu đồng. Hiện gia đình đang còn thiếu 100 triệu đồng nữa mới đủ chi phí cho ca phẫu thuật.

"Con tôi sống được như ngày hôm nay phần lớn là nhờ vào sự đồng cảm, sẻ chia của các mạnh thường quân trong và ngoài nước giúp đỡ. Ơn nghĩa sâu nặng này, vợ chồng tôi nguyện ghi lòng tạc dạ. Gia đình tôi đội ơn xã hội rất nhiều...

Cực chẳng đã tôi mới quỳ gối cầu xin sự giúp đỡ của mọi người thế này. Để cứu con, mẹ sẵn sàng quỳ lạy cả thế giới", người mẹ trao đổi với Thời Đại.

Mọi sự giúp đỡ cho bé Hoàng xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại của chị Hằng tại Singapore: (+65) 83511713.

Hạnh phúc vỡ òa của cặp vợ chồng trẻ sau hơn 4 tháng cùng con trai mắc não úng thủy giành giật sự sống tại Singapore

Hạnh phúc vỡ òa của cặp vợ chồng trẻ sau hơn 4 tháng cùng con trai mắc não úng thủy giành giật sự sống tại Singapore

Con trai sinh non, mắc phải căn bệnh não úng thủy. Sau gần một năm chạy chữa ở Việt Nam không có hi vọng, vợ chồng chị Hằng vay mượn khắp nơi, cầu cứu cộng đồng chung tay giúp đỡ để đưa con qua Singapore chữa trị. Hạnh phúc vỡ òa khi phép màu đã xuất hiện.

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