Hạnh phúc vỡ òa của cặp vợ chồng trẻ sau hơn 4 tháng cùng con trai mắc não úng thủy giành giật sự sống tại Singapore

Xã hội 20/05/2018 08:38

Con trai sinh non, mắc phải căn bệnh não úng thủy. Sau gần một năm chạy chữa ở Việt Nam không có hi vọng, vợ chồng chị Hằng vay mượn khắp nơi, cầu cứu cộng đồng chung tay giúp đỡ để đưa con qua Singapore chữa trị. Hạnh phúc vỡ òa khi phép màu đã xuất hiện.

Hành trình giành giật sự sống cho con

Bé Bùi Khắc Bảo Hoàng (13 tháng tuổi, ngụ thôn Thanh Tân, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) chào đời khi mới ở tuần 28 và nặng chỉ 1kg. Sau sinh, cháu bé được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính một thời gian dài.

Hạnh phúc vỡ òa của cặp vợ chồng trẻ sau hơn 4 tháng cùng con trai mắc não úng thủy giành giật sự sống tại Singapore - Ảnh 1
Hình ảnh bé Hoàng khi đang ở Việt Nam - Ảnh: nhân vật cung cấp

Sau 40 ngày trông ngóng, vợ chồng anh Bùi Khắc Trí (29 tuổi) và chị Hoàng Thị Hằng (27 tuổi) cứ tưởng sẽ được đón con bình an trở về với gia đình. Nào ngờ, họ như sét đánh ngang tai khi bác sĩ thông báo bé mắc bệnh não úng thủy. Một căn bệnh hiểm nghèo, khó có khả năng chữa trị.

Không đành nhìn con chết dần chết mòn vì bệnh tật, họ ôm con cầu cứu khắp các bệnh viện lớn, nhỏ ở trong nước. Cứ chỗ nào nghe tin có bác sĩ giỏi, dù xa đến đâu họ cũng lặn lội tìm đến, hi vọng con mình sẽ được cứu sống. Nhưng rồi, đi đến đâu, họ cũng phải nuốt nước mắt vào trong khi bác sĩ lắc đầu trả về vì không thể can thiệp.

Bé Hoàng cứ vậy lớn lên trong khắp các bệnh viện Nam- Bắc, sống chung với thuốc, mũi tiêm và nhiều ca phẫu thuật. Gần 1 tuổi nhưng cháu bé chỉ nằm một chỗ, khuôn mặt lờ đờ, tiếng khóc ngặt nghẽo. Cái đầu to quá cỡ, bằng 1/5 trọng lượng cơ thể, sờ vào có cảm giác mềm nhũn.

Khi không còn khả năng vay mượn để tiếp tục chữa trị cho con, vợ chồng trẻ đành bất lực ôm con trở về chấp nhận số phận.

Hạnh phúc vỡ òa của cặp vợ chồng trẻ sau hơn 4 tháng cùng con trai mắc não úng thủy giành giật sự sống tại Singapore - Ảnh 2

Hạnh phúc vỡ òa của cặp vợ chồng trẻ sau hơn 4 tháng cùng con trai mắc não úng thủy giành giật sự sống tại Singapore - Ảnh 3
Bé Hoàng thời gian đầu điều trị não úng thủy tại Singapore - Ảnh: nhân vật cung cấp

Tháng 1/2018, qua mạng xã hội, hi vọng nhen nhóm cứu sống con trai khi họ tìm hiểu trên các trang mạng xã hội, thấy có nhiều trường hợp cũng chung số thận như con mình đã được chữa trị thành công khi qua Singapore điều trị.

"Mới đầu, vợ chồng tôi vui lắm, chỉ biết ôm con khóc vì hi vọng con trai được sống vẫn còn. Thế nhưng, khi biết chi phí lên đến 1,7 tỉ đồng, lòng tôi nghẹn lại. Với một gia đình thuần nông, thu nhập chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng cùng số tiền công nghề cơ khí của chồng thì lấy đâu ra số tiền lớn ấy bây giờ.

Dù không có tiền nhưng vợ chồng tôi vẫn quyết định không bỏ cuộc, sẽ cùng con giành giật sự sống dù chỉ còn 1% hi vọng. Rất may có một số người quen, biết được số phận đáng thương của con trai nên đã đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội cầu cứu cộng đồng mạng giúp đỡ", chị Hằng kể lại.

Hạnh phúc vỡ òa của cặp vợ chồng trẻ sau hơn 4 tháng cùng con trai mắc não úng thủy giành giật sự sống tại Singapore - Ảnh 4
Bé Hoàng sắp được xuất viện trở về Việt Nam sau 4 tháng điều trị - Ảnh: nhân vật cung cấp

Ngoài số tiền vay mượn, số phận của Hoàng nhận được tình cảm của rất nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Họ chung tay chia sẻ, giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần để Hoàng có thêm cơ hội qua Singapore điều trị.

Và phép màu đã đến

Sau hơn 4 tháng điều trị, trải qua rất nhiều ca phẫu thuật lớn nhỏ, hạnh phúc vỡ òa khi vợ chồng chị Hằng được nhìn thấy con trai từng ngày khỏe mạnh. Hiện da của Hoàng đã hồng hào, đầu không còn to như trước, cơ thể đã phát triển bình thường, tay đã có thể cầm nắm, tự đưa thức ăn vào miệng. Dù thời gian điều trị còn rất dài nhưng đây được xem là phép màu kỳ diệu từ nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, sự cố gắng của gia đình và quan tâm của cộng đồng xã hội.

Hạnh phúc vỡ òa của cặp vợ chồng trẻ sau hơn 4 tháng cùng con trai mắc não úng thủy giành giật sự sống tại Singapore - Ảnh 5
Bé Hoàng bên cha mẹ - Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Sắp tới, theo kế hoạch thì con trai tôi sẽ được xuất viện trở về Việt Nam. Con đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Vợ chồng tôi vui mừng lắm, chẳng biết nói gì hơn ngoài gửi lời cám ơn sâu sắc đến những nhà hảo tâm trong và ngoài nước, đội ngũ y bác sĩ đã chung tay giúp đỡ con trai trong thời gian dài. Hi vọng rằng một ngày không xa, tôi sẽ được nhìn thấy con khỏe mạnh, được chạy nhảy, chơi đùa như những đứa trẻ bình thường khác", chị Hằng chia sẻ trong niềm hi vong.

Hành trình giành giật sự sống cho con trai bị não úng thủy của cặp vợ chồng bất hạnh

Hành trình giành giật sự sống cho con trai bị não úng thủy của cặp vợ chồng bất hạnh

Mới một tuổi, Quý đã phải gánh chịu bất hạnh vì căn bệnh não úng thủy. Để giành lại cơ hội sống cho con, cặp vợ chồng trẻ đã vay mượn khắp nơi để có hàng tỉ đồng đưa con sang Singapore chữa trị.

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