Xót phận hai đứa trẻ mồ côi cha, sống lay lắt bên bà nội đau yếu trong cảnh nghèo khó

Đó là số phận đáng thương của hai anh em Nguyễn Đình Đại (14 tuổi) và Nguyễn Đình Tâm (12 tuổi, ngụ xóm 14, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

"Sao cuộc đời của hai đứa cháu nội tôi bất hạnh quá. Lọt lòng chưa được bao lâu thì gia đình li tan. Khi đó, thằng Đại 4 tuổi, thằng Tâm mới lên 2. Sau một thời gian bỏ nhà ra đi thì mẹ chúng quay về đòi li hôn. Tòa chia đứa ở với bố, đứa sống với mẹ. Suốt hàng chục năm qua, mẹ nó đi làm, bỏ thằng Tâm lại cho ông bà ngoại. Nhà hai bên nội ngoại gần nhau nên dù mang tiếng sống với mẹ nhưng hàng chục năm qua, cháu Tâm vẫn sống cùng bố và anh trai. Giờ bố chúng cũng bỏ đi rồi, cuộc đời chúng sẽ như thế nào đây", bà Loan thở dài.

Căn nhà nhỏ, xuống cấp trầm trọng của bà Trần Thị Loan (71 tuổi, bà nội của Đại và Tâm) dành ra hai gian để làm bàn thờ của người chồng mất cách đây chưa đầy một năm và con trai qua đời mới được 6 ngày. Bà Loan với dáng người lam lũ, gầy gò ngồi trên chiếc ghế, hướng khuôn mặt nhòa lệ về phía hai đứa cháu nội bất hạnh đang thắp nhang cho người cha xấu số.

Cuộc sống gia đình phụ thuộc vào 3 sào ruộng cùng số tiền công hàng ngày anh Lượng nhận được từ nghề phụ hồ trong các công trình xây dựng.

Hoàn cảnh khó khăn, mẹ đi làm ăn xa, hai đứa trẻ chỉ biết sống lay lắt hai bên nội ngoại - Ảnh: Hoàng Cát

10 tháng trước, chồng bà Loan qua đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh hiểm nghèo. Đội tang chồng chưa được bao lâu thì một tuần trước, anh Lượng cũng bỏ lại hai đứa con thơ mà ra đi vì ung thư gan. Căn nhà nhỏ chỉ còn bà Loan và hai đứa cháu nội sống nương tựa nhau.

Mong mẹ quay về

Năm nay Đại học lớp 8, Tâm học lớp 6 tại trường cấp 2 trên địa bàn xã. Đã một tuần trôi qua nhưng hai đứa trẻ vẫn chưa quen với cuộc sống không có bố bên cạnh. Mẹ đi suốt, chỉ cuối năm mới ghé về thăm anh em Đại rồi lại khăn gói ra đi. Chỉ có bố là chỗ dựa, niềm vui duy nhất. Giờ bố đi rồi, chỉ còn bà nội già yếu, tương lai của hai đứa trẻ trở nên mịt mù.

Căn nhà của bà Loan, nơi anh em Đại đang sinh sống - Ảnh: Hoàng Cát

"Trước còn sức khỏe, tôi còn làm ruộng. Bây giờ chân yếu, tay rung, tôi chẳng thể làm được gì ngoài chăn nuôi vài con gà con vịt. Giờ đến lo bữa ăn hàng ngày còn khó, tôi sợ cháu tôi sẽ bỏ học giữa chừng.

Hai đứa cháu nội tôi đã mất cha, chỉ mong mẹ chúng quay về để làm chỗ dựa cho con cái. Tôi già yếu như thế này, giờ như ngọn đèn trước gió, tắt lúc nào không hay", ôm cháu nội vào lòng, bà Loan khóc nghẹn.