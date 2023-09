Cuộc sống mới của cậu bé 8 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ

Vợ bỏ đi, anh Thành làm thân gà trống nuôi con, ngày đêm ngóng trông vợ về trong vô vọng. Anh gửi con đi nhà trẻ, đi học để làm ăn, kiếm tiền trang trải cuộc sống cho hai bố con.

Ngày mồng 1 Tết Nguyên đán 2018, người thân bàng hoàng phát hiện anh Thành tử vong trong tư thế treo cổ. Chẳng ai hiểu nguyên nhân khiến người đàn ông này tìm đến cái chết là gì. Họ thương cho đứa con vô tội, còn quá nhỏ đã phải gánh chịu cảnh mồ côi cả mẹ lẫn cha.

Quân được Trung tâm khuyết tật Hoa Sen (Nghệ An) cưu mang, chăm sóc - Ảnh: Hoàng Cát

Mẹ bỏ đi, cha qua đời, Quân được ông bà nội đưa về quê cưu mang. Thế nhưng, bà Bình phát hiện bị ung thư vú hơn 2 năm nay. Khối u đã ở giai đoạn vôi hóa, không còn cơ hội phẫu thuật. Ông nội của Quân cũng vì buồn đau, suy nghĩ nhiều mà sinh tật rượu chè, say xỉn tối ngày.

"Không thể phẫu thuật, tôi đành theo lời hướng dẫn của một số người quen vào Đồng Nai điều trị thuốc Nam để mong kéo dài sự sống, làm chỗ dựa cho cháu nội bất hạnh. Thế nhưng, tôi bệnh tật thế này không thể mang cháu đi cùng, cũng không an tâm khi để nó ở nhà với người chồng suốt ngày say xỉn. Tôi đành chấp nhận làm đơn gửi cháu vào một trung tâm khuyết tật tại Nghệ An nhờ các nhà hảo tâm tạo điều kiện cưu mang, nuôi dưỡng cháu", bà Bình phân trần trong nước mắt.

Cuộc sống mới, tương lai mới

Trong căn nhà của chị Nguyễn Thị Nhung (ngụ xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An)- giám đốc Trung tâm khuyết tật Hoa Sen, bé Quân với dáng người nhỏ thó, da đen nhẻm đang ngồi ăn cơm trưa cùng gia đình mới của mình.

Quân bên cô giáo mới của mình - Ảnh: Hoàng Cát

Chị Nhung cho biết, sau khi nhận được "đơn xin gửi cháu" của gia đình cháu Quân, Trung tâm khuyết tật Hoa Sen đã tạo điều kiện cưu mang, chăm sóc và cho cháu bé được học hành. Hiện Quân đang sống tại gia đình của chị Nhung.

"Số phận bất hạnh, hoàn cảnh khó khăn nên Quân cũng không được học hành đến nơi đến chốn. Đã 8 tuổi nhưng thằng bé đọc và viết chưa thạo. Sau khi nhận cháu về, chúng tôi đã tạo điều kiện cho cháu học lại lớp 1 để cũng cố kiến thức từ đầu. Chúng tôi đang cố gắng để cho cháu một cuộc sống tốt đẹp, hi vọng phần nào bù đắp được những mất mát, đau thương mà cháu Quân đang phải gánh chịu", chị Nhung chia sẻ.

Ngôi trường nơi Quân đang theo học - Ảnh: Hoàng Cát

Hiện tại, Quân đang học lớp 1 tại trường tiểu học Minh Thành. Đứa trẻ tỏ ra thích thú với cuộc sống hiện tại. "Cháu thích ở đây. Mẹ Nhung và mọi người đều thương cháu. Ở đây cháu có bạn, có anh chị lại được đi học nữa. Cháu sẽ ngoan và cố gắng học thật giỏi". Quân mỉm cười chia sẻ về gia đình mới của mình.