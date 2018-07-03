Vì vợ không cho "quan hệ", bị cáo đã dùng búa đánh vợ tử vong.

Hôm nay (3/7), TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Võ Văn Nang Lớn (56 tuổi, ngụ xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, An Giang) về tội Giết người. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 15 năm tù.

Theo cáo trạng, Lớn và vợ là chị N.T.T. đã kết hôn được hơn 20 năm. Thời gian gần đây, Lớn nghi ngờ vợ cặp bồ với người đàn ông khác nên đã nhiều lần xảy ra cự cãi. Thậm chí, đối tượng còn đánh đập vợ, hàng xóm và người thân phải nhiều lần can ngăn.

Đến khoảng 22 giờ 30 ngày 11/12/2017, sau khi uống rượu, Lớn lên giường nằm và đòi quan hệ tình dục nhưng chị T. không đồng ý. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi to tiếng.

Vợ không cho 'quan hệ', Võ Văn Nang Lớn dùng búa đánh vợ tử vong - Ảnh: Pháp luật TPHCM

Tức giận, Lớn ra ngoài lấy cây búa mang vào giường ngủ. Lúc này chị T. trùm mền kín người không cho Lớn "quan hệ". Lớn cầm cây búa đánh nhiều nhát vào đầu vợ, sau đó mang búa đi cất và tiếp tục vào nằm bên cạnh vợ.

Nghe tiếng cha mẹ cãi nhau, con gái của Lớn hô hoán mọi người giúp đỡ. Khi hàng xóm chạy đến, Lớn đang ngồi trên giường còn chị T. nằm bất động trên vũng máu. Mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên chị T. không giữ được tính mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-duoc-quan-he-chong-dung-bua-danh-vo-tu-vong-288911.html