Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, người vợ giận dữ cắt phăng 'cậu nhỏ' của chồng rồi ném ra cửa sổ.

Mới đây, một phụ nữ sống tại huyện Si Racha, tỉnh Chonburi, Thái Lan đã bị bắt vì cắt phăng "cậu nhỏ" của chồng vô cùng tàn nhẫn. Do ghen tuông, chị Karuna Sanusan (24 tuổi) đã dùng dao chặt đứt "của quý" người chồng Siripan (40 tuổi). Karuna Sanusan cắt đứt 'của quý' của chồng vì phát hiện anh này ngoại tình - Ảnh: Mirror Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 6 giờ 20 phút sáng 2/7 vừa qua, hàng xóm của vợ chồng chị Karuna nghe thấy anh Siripan la hét thảm thiết nên đã gọi điện báo cảnh sát. Khi cơ quan chức năng tới nơi, họ thấy anh Siripan đang quằn quại đau đớn trên giường trong phòng ngủ, phần hạ bộ bị chảy máu xối xả.

Ngay sau đó, anh Siripan được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở gần nhà. Theo các bác sĩ, phần dương vật của bệnh nhân đã bị cắt đứt lìa và không thể phẫu thuật nối lại được. Người vợ ngay lập tức bị cảnh sát bắt giữ để điều tra. Nạn nhân mãi mãi mất đi 'phần nam tính' do hành động ghen tuông của vợ - Ảnh: Mirror Tại đồn cảnh sát, chị Karuna khai rằng, thời gian gần đây chị đã phát hiện chồng mình có bồ nhí. Không chấp nhận bị phản bội nên chị đã ấp ủ âm mưu trả thù bằng cách lên kế hoạch cắt đứt "của quý" của chồng.



Hung khí gây án - Ảnh: Mirror Người vợ cũng cho biết, mình và chồng làm việc chung ở một cửa hàng bán rau sạch. Gần đây, Karuna thường xuyên thấy chồng tán tỉnh nhiều cô gái khác nên lập kế hoạch theo dõi. Sau khi chắc chắn anh Siripan ngoại tình, Karuna vô cùng giận dữ và đã lập kế hoạch trả thù. "Buổi sáng hôm đó, khi anh ta vẫn còn ngủ say, tôi đã kích thích anh ta, lấy dao cắt đứt "của quý" rồi ném nó ra ngoài cửa sổ", chị Karuna kể lại. Cảnh sát trưởng Somkid Boonlert cho biết, sáng hôm đó, đồn cảnh sát nhận được cuộc gọi thông báo việc một người đàn ông bị vợ cắt lìa "của quý" trong lúc đang ngủ bằng một con dao dài khoảng 30 cm. Nguyên nhân vụ việc được cho là do vợ ghen tuông khi phát hiện chồng lăng nhăng. Chân dung anh Siripan - Ảnh: Mirror Khi cảnh sát và nhân viên cứu hộ đến hiện trường, nạn nhân đã bị thương nặng, mất rất nhiều máu. Cảnh sát lập tức mang phần dương vật bị cắt đứt đến bệnh viện nhưng bác sĩ nói không thể nối lại được nữa. Chính vì vậy, người đàn ông sẽ mãi mãi mất đi "phần nam tính" của mình. Sự việc hy hữu và đáng tiếc này đã gây bão mạng tại xứ sở Chùa Vàng. Hiện Karuna đang bị cảnh sát giam giữ vì cáo buộc tấn công chồng mình. Chị cũng bị cấm gặp mặt chồng và có nguy cơ đối mặt với án tù. Sự việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-ngoai-tinh-vo-dung-dao-cat-phang-cua-quy-roi-nem-qua-cua-so-288893.html