Bị tai nạn khi về quê xin cưới, nam thanh niên tử vong tại chỗ, vợ bầu 5 tuần nguy kịch

Xã hội 02/07/2018 14:57

Đang trên đường về quê, cặp vợ chồng sắp cưới gặp tai nạn khiến nam thanh niên tử vong, vợ bầu 5 tuần nguy kịch.

Hôm nay (2/7), Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 14 giờ 30 hôm qua, tại Km21 đường Tuyên Quang - Hà Giang đoạn qua địa phận xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến hai người thương vong.

Bị tai nạn khi về quê xin cưới, nam thanh niên tử vong tại chỗ, vợ bầu 5 tuần nguy kịch - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Saostar

Theo Saostar, vào thời điểm trên, đôi nam nữ đi trên xe máy mang BKS 22B1 - 652xx đến địa phận xã Đức Ninh thì bị một cành cây rơi trúng khiến cả 2 người ngã xuống đường. Tai nạn khiến nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Cô gái ngồi sau được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, cả hai nạn nhân đều trú ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Khu vực trên có mưa lớn trong nhiều ngày dẫn việc các cành cây gãy đổ, rơi xuống đường gây nguy hiểm cho người đi đường. 

Đáng nói, hai nạn nhân bị cành cây rơi trúng sắp kết hôn, cô gái đang mang thai 5 tuần tuổi. Đám cưới chưa kịp diễn ra thì tai nạn ập đến.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Bị tai nạn khi về quê xin cưới, nam thanh niên tử vong tại chỗ, vợ bầu 5 tuần nguy kịch - Ảnh 2
Nguyên nhân vụ tai nạn là do cành cây bị gãy, rơi xuống đường trúng vào xe máy của nạn nhân đang lưu thông - Ảnh: Saostar

Bà Khổng Thị Tân - Chủ tịch UBND xã Chân Sơn, huyện Hàm Yên cho biết, nam thanh niên tử nạn tên T. (22 tuổi). Hiện tại người thân đang làm thủ tục mai táng cho anh T., trong chiều nay gia đình sẽ đưa nạn nhân đi chôn cất theo phong tục địa phương.

Gia đình anh T. cho biết, sáng hôm qua anh gọi về nhà nói đưa bạn gái về ra mắt, chuẩn bị làm đám cưới. Đặc biệt, bạn gái T. đã có thai 5 tuần khiến gia đình rất mừng, dặn dò anh phải quan tâm chăm sóc vợ sắp cưới thật tốt.

Ăn cơm trưa xong, T. đưa bạn gái về nhà để thưa chuyện với bố mẹ vợ tương lai, sắp tới gia đình anh sẽ chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ dạm ngõ. Không ngờ trên đường đi thì gặp tai nạn thương tâm.

Bị tai nạn khi về quê xin cưới, nam thanh niên tử vong tại chỗ, vợ bầu 5 tuần nguy kịch - Ảnh 3
Vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ, vợ sắp cưới bị thương nặng - Ảnh: Saostar

Về phía bạn gái T., cô gái đang bị thương nặng và mất một bên mắt, hiện không biết có giữ được cái thai trong bụng hay không. Sau khi chôn cất cho T. xong xuôi, gia đình anh sẽ đến bệnh viện thăm hỏi. Nếu đứa bé trong bụng vẫn khỏe mạnh, gia đình anh T. sẽ đón mẹ con cô gái về nhà chăm sóc.

Được biết, anh T. làm nghề sửa chữa ô tô, tính tình hiền lành, chịu khó làm ăn nên rất được mọi người yêu mến. Gia đình anh T. là hộ thuần nông, tuy không nghèo khó nhưng kinh tế cũng chẳng mấy khá giả. Vụ việc xảy ra khiến dân làng, chính quyền địa phương vô cùng đau xót, thương cảm.

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