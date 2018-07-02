Bị rêu rao 'làm gái' trên Facebook, người phụ nữ tát liên tiếp vào mặt bà bầu để 'dằn mặt'

Mới đây, cộng đồng mạng bàn tán xôn xao về đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ chửi bới, tát liên tiếp vào mặt bà bầu ngay tại nhà vì mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh trong clip, người phụ nữ mặc áo chống nắng nói mình bị bà bầu mặc váy xanh bôi nhọ và tỏ ra cực kỳ tức giận. Cô xông thẳng vào nhà đối thủ rồi chửi bới không ngớt.

Qua cuộc nói chuyện, nguyên nhân vụ việc được cho là do bà bầu nhắn tin với bạn bè trên Facebook và nói người phụ nữ này "làm gái".

Người phụ nữ xông vào nhà chửi bới, tát vào mặt bà bầu vì nghe tin mình bị bôi nhọ trên Facebook - Ảnh cắt từ clip

Bức xúc vì bị bôi nhọ, người phụ nữ xông vào nhà mắng chửi, tát liên tiếp vào mặt thai phụ, đồng thời chất vấn: ''Mày làm nhục danh dự của tao, tao hỏi lại tao làm như thế ngày nào mà mày nói vậy". Người này cũng đe dọa sẽ không bỏ qua nếu nạn nhân tiếp tục bôi xấu mình trên mạng xã hội.

Đáp lại, bà bầu mặc váy xanh ngồi yên trên võng, chống chế: "Tôi chỉ nhắn tin với bạn vậy thôi chứ đâu có làm gì".

Nghe được câu nói đó, người phụ nữ bị xúc phạm càng bức xúc hơn đã tát luôn vào mặt bà bầu. Trong khi đó, bà bầu lên tiếng thanh minh: ''Ủa tôi chỉ nói vậy thôi chứ tôi có làm gì bạn đâu mà bạn tự nhiên xông vào đánh tôi".

Người đàn ông chứng kiến vụ việc đứng gần đó đã giải thích cho thai phụ hiểu rằng chuyện cô phát ngôn thiếu suy nghĩ trên mạng xã hội là sai. Chưa hiểu rõ mọi chuyện đã đi rêu rao, bôi nhọ danh dự người khác là điều không thể chấp nhận được, thậm chí có thể bị xử lý trước pháp luật.

Bà bầu lí nhí thanh minh: 'Ủa tôi chỉ nói vậy thôi chứ tôi có làm gì bạn đâu mà bạn tự nhiên xông vào đánh tôi' - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip nhận về vô vàn ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Bên cạnh ý kiến cho rằng hành động đánh người của người phụ nữ bị xúc phạm có thể được thông cảm, một số người khác lại phản đối hành vi đánh bà bầu với cái bụng vượt mặt như thế.

"Chị mặc áo chống nắng đã hành xử đúng. Phải mạnh tay với những kẻ phát ngôn bừa bãi trên mạng gây ảnh hưởng đến nhân phẩm và danh dự người khác, bắt họ phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình", A.T. bình luận.

"Cái tội vu vạ cho người khác, đặc biệt lại kêu người ta 'làm gái' đúng là không thể chấp nhận được. Nhưng mà cô ta đang mang thai, trong lúc xô xát nếu xảy ra chuyện gì thì mình cũng mang họa. Đáng lẽ chỉ nên nói chuyện nhẹ nhàng, không nên động tay động chân làm gì", K.Đ. bày tỏ.

"Mình bị xúc phạm đúng là tức thật đấy, nhưng mà xông vào nhà người khác chửi bới, đánh người ta như thế, đặc biệt cô ta còn đang mang thai sẽ rất dễ bị kiện tội hành hung đấy. Nói chung là không nên đánh người mạnh tay như vậy", H.U. cho biết.

Mặc dù chưa biết sự việc xảy ra tại đâu và vào thời gian nào, tuy nhiên đoạn clip vẫn đang được dân mạng chia sẻ và bàn tán vô cùng nhiệt tình.