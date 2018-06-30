Tận mắt chứng kiến con gái 5 tuổi bị xe tải cán tử vong, cha mẹ gào khóc bên thi thể

Xã hội 30/06/2018 19:43

Tận mắt chứng kiến con gái 5 tuổi thiệt mạng dưới bánh xe tải, cặp vợ chồng người Cơ Tu gào khóc thảm thiết bên thi thể.

Khoảng 10 giờ sáng nay (30/6), tại Quốc lộ 14B, theo hướng từ Trung tâm Hành chính huyện Hoà Vang về cầu vượt Hoà Cầm (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một cháu nhỏ thiệt mạng.

Danh tính nạn nhân được xác định là cháu Clâu N.U. (SN 2013, trú xã ATing, huyện Đông Giang, Quảng Nam). Tai nạn xảy ra khi ông bà ngoại đang chở cháu U. trên xe máy lưu thông trên Quốc lộ 14B.

Khi đến trước nhà khách qua trường Quân sự Quân khu 5 (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ), xe máy của ông bà ngoại U. bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải chở vật liệu xây dựng mang BKS: 43C - 118.97 do tài xế Nguyễn Hữu Lộc (39 tuổi, trú Đà Nẵng) điểu khiển.

Tận mắt chứng kiến con gái 5 tuổi bị xe tải cán tử vong, cha mẹ gào khóc bên thi thể - Ảnh 1

Sau va chạm với xe tải, bé 5 tuổi tử vong tại chỗ, ông bà ngoại nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng - Ảnh: Saostar

Tai nạn khiến cháu U. bị xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ, còn ông bà ngoại bị thương nặng nên được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Điều đau lòng là chị BNướch Tr. (27 tuổi, người Cơ Tu, mẹ ruột cháu U.) cũng đang chở người thân chạy xe máy ngay phía sau. Tận mắt chứng kiến cảnh con gái thiệt mạng dưới bánh xe tải, chị Tr. hoàn toàn hoảng loạn, nằm vật xuống mặt đường và liên tục gào khóc bên thi thể con.

Khoảng 1 tiếng sau, cha của bé U. nghe tin đã chạy từ nhà đến hiện trường vụ tai nạn. Vừa nhìn thấy thi thể con, cha bé cũng lao đến vừa ôm vừa khóc nức nở. Tình cảnh đau thương khiến những người chứng kiến vụ việc không khỏi đau đớn, xót xa.

Tận mắt chứng kiến con gái 5 tuổi bị xe tải cán tử vong, cha mẹ gào khóc bên thi thể - Ảnh 2

Cha mẹ, người thân gào khóc khi tận mắt chứng kiến bé gái 5 tuổi thiệt mạng dưới bánh xe tải - Ảnh: Saostar

Tận mắt chứng kiến con gái 5 tuổi bị xe tải cán tử vong, cha mẹ gào khóc bên thi thể - Ảnh 3
Nhìn cảnh cha mẹ gào khóc bên thi thể con nhỏ, những người dân chứng kiến vụ việc vô cùng đau lòng, xót xa - Ảnh: Saostar

Người thân nạn nhân cho biết, do cuối tuần nên cả gia đình U. tổ chức ra Đà Nẵng chơi. Trong đó, U. được ông bà ngoại chở bằng xe máy đi phía trước, còn ba mẹ U. cùng một số người thân khác đi phía sau. Khi đến địa điểm trên thì gặp tai nạn thương tâm.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

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