Tài xế xe khách hết xem World Cup lại dùng chân lái xe gây hoang mang

Xã hội 27/06/2018 17:17

Trong vòng chưa đầy 24 giờ, trên mạng xã hội đã xuất hiện hai đoạn clip ghi lại cảnh tài xế xe khách lái xe bằng chân và một người khác vừa cầm vô lăng vừa xem World Cup qua điện thoại.

Tài xế xe khách hết xem World Cup lại dùng chân lái xe gây hoang mang - Ảnh 1
Người tài xế dùng chân lái xe để lấy tay gối đầu - Ảnh cắt từ clip

Mới đây nhất, đoạn clip do Facebooker J.Đ chia sẻ lên mạng xã hội ghi lại cảnh người tài xế dùng hai chân lái xe vì tay đang bận gối đầu. Điều đáng nói ở đây là trên xe có rất nhiều hành khách và chiếc xe đang di chuyển trên đường cao tốc đông đúc.

Trước đó không lâu, đoạn clip được quay vào 2 giờ 44 phút ngày 22/6 cũng khiến mọi người không khỏi thót tim khi tài xế vừa chạy xe vừa xem bóng đá trên điện thoại.

Tài xế xe khách hết xem World Cup lại dùng chân lái xe gây hoang mang - Ảnh 2
Dù xe đang chạy qua đoạn gần đèo nhưng tài xế vẫn tranh thủ xem bóng đa trên điện thoại - Ảnh cắt từ clip

Được biết, tại thời điểm này, có hai trận đấu được truyền hình trực tiếp là Bồ Đào Nha - Iran và Tây Ban Nha - Ma rốc. Vì “niềm đam mê bóng đá”, người tài xế này tranh thủ vừa lái vừa xem. Điều này vô cùng nguy hiểm vì trên xe có nhiều hành khách và đang chạy qua đoạn đường gần đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Sau khi đăng tải trên mạng xã hội, hai đoạn clip đã gây tranh cãi kịch liệt trên mạng xã hội. Mọi người cho rằng cả hai người tài xế trên đều vô trách nhiệm vì xem thường tính mạng của bản thân và hành khách. Chưa kể hành động này còn có thể gây liên lụy những chiếc xe chạy cùng chiều khác.

“Mạng của hành khách mỏng manh và rẻ vậy sao trời? Như vậy hỏi sao mà không có tai nạn cho được”, H.S bức xúc.

“Thiếu ý thức như vậy để rồi đến khi xảy ra tai nạn thì xin lỗi, khóc lóc. Thử hỏi bao nhiêu mạng người trên đó, nếu xảy ra tai nạn hai người có thể bồi thường cho gia đình của họ không?”, Đ.N bình luận.

Hoảng hồn tài xế xe khách vừa lái xe vừa xem phim người lớn

Hoảng hồn tài xế xe khách vừa lái xe vừa xem phim người lớn

Mặc dù có nhiều hành khách trên xe nhưng người tài xế vẫn vô tư vừa xem phim người lớn vừa lái xe.

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