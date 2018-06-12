Mặc dù có nhiều hành khách trên xe nhưng người tài xế vẫn vô tư vừa xem phim người lớn vừa lái xe.

Nhiều giờ qua, cư dân mạng liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một tài xế xe khách vừa lái xe vừa xem phim đen khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy phía bên trái tài xế có chiếc điện thoại đang chiếu phim người lớn. Vì lúc này trên xe còn nhiều hành khách nên sau khi xem đoạn clip này, ai nấy đều hoang mang và bức xúc.

Hành động của người tài xế khiến nhiều người hoảng hồn - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip này do một hành khách trên xe quay lại vào trưa ngày hôm qua (11/6) trên chuyến xe từ TP.HCM đi Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk). Lúc này trên xe còn có khoảng 30 hành khách. Khi mọi người trên xe ý kiến thì người này nói chỉ đang kiểm tra camera ở nhà cho yên tâm.

Sau khi thông tin này được đăng tải, nhiều người vô cùng bức xúc và thất vọng về chất lượng của hãng xe này.

Tài xế vừa lái xe vừa xem phim người lớn - Ảnh cắt từ clip

“Trời, biết bao nhiêu mạng người nằm trong tay nó mà dám làm như vậy. Đề nghị nhà xe xử lý những tài xế như thế này để đảm bảo an toàn cho hành khách chứ nhìn thấy cảnh này ớn quá”, H.T bình luận.

“Mọi người đi xe mà thấy cảnh này hãy hô hoán lên không gì phải sợ cả. Vì tất cả tính mạng bao nhiêu con người đang ngồi trên xe và cả những người đi đường nữa”, U.P khuyên.

“Ông này kiểu nghiện lun rồi, xem mạng người như cỏ rác mà không thấy ngại hả trời”, S.N nói.

“Loạn cả rồi muốn thì chết một mình đi chở biết bao nhiêu người. Kiểu này xảy ra tai nạn thì ngồi đó ân hận cũng muộn rồi. Chỉ mong các tài xế chạy xe hãy có tâm một chút để chúng tôi an tâm giao tính mạng của mình”, V.H chia sẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoang-hon-tai-xe-xe-khach-vua-lai-xe-vua-xem-phim-nguoi-lon-286269.html