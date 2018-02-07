Cô chia sẻ: "2018 được tuổi, có được đối tượng phù hợp em không ngại lên xe hoa. Bầu trước cũng được".

Suốt nhiều giờ qua, cư dân mạng liên tục chia sẻ status tuyển chồng của một Facebooker có tên C.N. Theo thông tin ban đầu, cô muốn kén chồng để kết hôn trong năm 2018.

Ngoài ra, cô còn có những đặc điểm như: "Học vấn: 2 bằng đại học. Không có người yêu thì năm sau có thêm bằng thạc sĩ kinh tế.

Trước khi đưa ra một số tiêu chuẩn kén chồng, cô gái tự giới thiệu bản thân có những ưu điểm như: Nhan sắc thu hút, điện nước dạt dào, không bơm, không độn, không sửa, da trắng nõn nà.

⁃ Công việc: Không ổn định, nhưng thu nhập tương đối. Là bà chủ một thương hiệu nội y (đã được 2 năm).

⁃ Tài chính: Tài khoản ngân hàng chuẩn bị sang 9 con số 0. Có nhà có xe riêng. Tự nai lưng ra làm, không xin xỏ, không mồi chài ai.

⁃ Nấu ăn ngon, Tây Tàu nấu được hết. Chỉ cần người yêu thích là chiều. Thích chăm sóc, gia đình, trẻ nhỏ. Đủ kiến thức nuôi dạy con cái. Năm 21 tuổi em đã tham gia nhiều các lớp học về tâm lí trẻ nhỏ, các lớp dinh dưỡng. Đọc nhiều sách về nuôi dạy con cái.

⁃ Cha mẹ đều làm việc trong quân đội, đều là sĩ quan cao cấp, từ nhỏ em được giáo dục nghiêm khắc. Nên cư xử biết lễ độ, kính trên nhường dưới, biết tiến biết lui".

Không chỉ có điều kiện về kinh tế, giỏi giang trong việc nấu ăn, C.N. còn tự nhận bản thân là "tiêu chuẩn trong mơ của thời hiện đại" vì không chỉ giỏi việc bếp núc mà còn có quyến rũ trong phòng ngủ.

"Là tiêu chuẩn trong mơ của thời hiện đại: Xinh đẹp, tri thức, độc lập. Nữ hoàng phòng khách, siêu đầu bếp khi nội trợ và mỹ nữ phòng ngủ (bổ sung thêm em bán nội y sexy, luôn luôn đảm bảo sự mới lạ).

⁃ Sẵn sàng là hậu phương ở nhà, thư kí theo chồng đi làm việc, là tài xế khi chồng nhậu say, là người bạn tri kỉ nghe chồng tâm sự.

⁃ Biết múa, biết làm thơ, yêu thể thao, thích đọc sách.

⁃ Không yêu thì thôi, yêu là 1 lòng 1 dạ".

C.N. tự nhận bản thân là một cô gái có nhan sắc thu hút, 'điện nước đầy đủ' - Ảnh: Facebook nhân vật

Với những ưu điểm trên, cô gái cũng đặt ra những tiêu chuẩn khá cao khi chọn bạn đời cho mình.

Người chồng mà cô mong muốn phải nằm trong độ tuổi từ 26 – 29 tuổi. Cô có thể chấp nhận chồng mình từng kết hôn nhưng không muốn sống chung với con riêng của chồng. Bên cạnh đó, người đàn ông này và vợ cũ phải rõ ràng về tài chính.

C.N. rất quan tâm đến việc chăm sóc ngoại hình - Ảnh: Facebook nhân vật

Dù chấp nhận chồng từng kết hôn nhưng về những vấn đề khác như học vấn, tài chính, ngoại hình cô có những yêu cầu tương đối nghiêm khắc:

“Học vấn: Đại học trở lên, nói được tiếng Anh.

⁃ Tài chính: có ô tô riêng nhà riêng (to hay bé thì bắt buộc phải có). Thu nhập hàng tháng bằng hoặc hơn em.

⁃ Ngoại hình: Không cần quá lồng lộn, nhưng phải sạch sẽ, ưa nhìn, 1m7 trở lên. Không hôi nách, hôi chân, hôi mồm, không điệu đà thái quá. Da không quá đen (em không muốn con mình vô tình phải đi tắm trắng).

- Là người đàn ông có đạo đức.

- Nghiêm cấm tuyệt đối: Keo kiệt, bủn xỉn, lăng nhăng, vũ phu.

⁃ Yêu trẻ con, sẵn sàng cho cuộc sống gia đình. Yêu chó mèo.

⁃ Không yếu sinh lý, nhưng đừng quá bạo.

⁃ Là người trưởng thành, bình tĩnh trước biến cố. Lúc cãi nhau không bỏ nhà ra đi, không gái gú, không được có sở thích chăn ‘rau cỏ’.

⁃ Biết lắng nghe lúc em mệt mỏi.

Có thể châm chước: Không quá lãng mạn, không cần quá giàu hay giỏi. Quan trọng là yêu em thật lòng, thương em, và trân trọng em.

Em ưu tiên những đối tượng trai quê Thái Bình nhưng ở Hà Nội vì ba em đã mất, em thật tâm muốn lấy chồng gần nhà để chăm sóc mẹ và em trai. Nhưng nếu đối tượng ở Sài Gòn thì vẫn được vì em cũng có cơ sở kinh doanh trong đó, Tây hay Ta đều được”.

Dù tuổi còn rất trẻ nhưng C.N. đã có cửa hàng nội y riêng của mình - Ảnh: Facebook nhân vật

Sau khi được đăng tải, bài viết của cô gái nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ cư dân mạng. Một số người cho rằng C.N. có điều kiện tốt nên có quyền đưa ra những tiêu chuẩn nghiêm khắc như vậy. Số khác lại chỉ trích C.N. đang quá ảo tưởng về bản thân. Điều kiện của cô không quá nổi bật nhưng lại yêu cầu quá nhiều ở người chồng tương lai của mình. Trong khi đó, một số người khẳng định cô gái này chỉ đang câu like, share.

Trên Facebook cá nhân, C.N thường xuyên chia sẻ những hình ảnh sexy - Ảnh: Facebook nhân vật

Theo thông tin trên Facebook cá nhân, C.N. hiện đang sống ở Hà Nội. Ngoài bán hàng online cô còn là chủ của một cửa hàng nội y.