Người cha lập mưu vây bắt nam thanh niên hãm hại con gái mình rồi giao nộp cho công an.

Hôm nay (30/6), Công an tỉnh Bình Phước đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Ngô Minh Thơm (22 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước, khoảng 17 giờ ngày 22/6, anh N.V.M. mua đồ ăn về nhà thì không thấy con gái N.T.T.V (5 tuổi) đâu nên vội vã đi tìm.

Một lúc sau, anh M. bắt gặp Thơm chở con gái mình đi ra từ rừng tràm thuộc nghĩa trang huyện Đồng Phú. Anh M. đã cùng Thơm đưa cháu V. về nhà. Đến cổng, Thơm không chịu vào nhà anh mà dừng xe đứng bên ngoài khiến anh M. sinh nghi.

Nghi ngờ có điều khuất tất, người cha lập mưu giữ chân đối tượng rồi báo công an - Ảnh: Công an nhân dân

Anh M. tìm cách thuyết phục mãi thì Thơm đồng ý vào nhà. Lúc này, cháu V. cũng xuống xe chạy về phía sau nhà. Tiếp theo, anh M. đưa Thơm chai rượu dụ đối tượng uống. Sau đó anh M. gặng hỏi thì cháu V. kể bị Thơm xâm hại tình dục. Quá bức xúc, anh M. cùng em họ khống chế Thơm và trình báo cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng khai nhận, khoảng 16 giờ ngày 22/6, Thơm đến nhà anh M. chơi. Do Thơm và anh M. từng nhậu chung vài lần nên cháu V. biết mặt, nhờ Thơm chở qua nhà chú ruột của mình ở gần đó. Trên đường đi, Thơm nảy sinh ý định đồi bại. Đối tượng chở cháu bé đến khu vực vườn tràm thuộc ấp Suối Da, xã Tân Hưng, rồi dụ dỗ và thực hiện hành vi giao cấu. Cháu V. khóc lóc ầm ĩ thì Thơm mới chở cháu về nhà.

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