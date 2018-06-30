Phụ huynh cho biết vì xót con và nóng trong người nên mới đánh cô giáo nhập viện.
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Liên quan đến vụ việc chị Nguyễn Thị Xuân Mai (21 tuổi, ngụ xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) bị anh Phan Minh Thuận (33 tuổi, bố cháu Phan Thị Minh Thảo) đánh nhập viện, hôm nay (29/6), anh Thuận đã lên tiếng làm rõ vụ việc.
Chiều 21/6, anh Thuận đi làm về thì thấy cháu Thảo nói bị cô giáo cầm chổi đánh vào đùi. Sau đó cháu bảo mẹ chườm đá lạnh vào háng vì quá đau. Vì bức xúc, anh Thuận đã chở cháu đến trường, hỏi cô nào đánh con mình thì các cô đều im lặng, không ai lên tiếng.
Sau đó, anh chở cháu về nhà, gặng hỏi thì cháu nói "bị cô Mai đeo kính đánh" (cô Nguyễn Thị Xuân Mai bị cận thị).
Trong cơn nóng giận, anh Thuận chở cháu quay lại trường, hỏi "cô nào là cô Mai" thì không ai lên tiếng. Sau khi được con gái chỉ mặt, anh Thuận xót con nên lao đến tát vào mặt cô Mai.
Lúc này, anh Thuận hỏi "Vì sao đánh con tôi mà không nhận" rồi tiếp tục đánh một cái vào lưng cô giáo. Sau khi hỏi rõ ràng, cháu Thảo vẫn khẳng định cô Mai đã đánh cháu.
Cũng theo anh Thuận, vết bầm tím gần háng cháu Thảo dài gần 10cm là do bị đánh chứ không phải do ngồi xe đạp như các cô đã nói. Anh Thuận rất bức xúc vì phía nhà trường đã không quan tâm đến vết thương của con mình.
Sáng hôm sau, cháu Thảo được chuyển trường nhưng cháu vẫn kêu đau nên gia đình đã chở cháu đi khám và điều trị 3 ngày ở bệnh viện. Anh Thuận cho biết, gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện điều trị nhưng nhà trường vẫn không hỏi thăm.
Sau khi xảy ra sự việc, tối ngày 28/6, vợ và mẹ anh Thuận đã đến bệnh viện nơi cô Mai điều trị để thăm hỏi. Trong ngày 29/6, Công an thị xã Điện Bàn đã lấy lời khai của cô Mai nhằm củng cố hồ sơ để xử lí vụ việc theo quy định của pháp luật.
Trao đổi với Dân Trí, anh Lê Ngọc Hậu (chồng sắp cưới của cô Mai) cho biết, sức khỏe của cô Mai vẫn chưa tiến triển nhiều. Nữ giáo viên vẫn còn mệt, nôn mửa, ăn uống rất ít. Gia đình đã quyết định đưa cô Mai ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.
Bà Xuân (40 tuổi, mẹ cô Mai) tỏ vẻ lo lắng trước tình hình của con gái vì chỉ tầm 20 ngày nữa là nữ giáo viên làm đám cưới. Tối 28/6, vợ và mẹ vợ của anh Thuận đã đến bệnh viện thăm hỏi sức khỏe cô Mai, đồng thời xin lỗi và hứa sẽ bồi thường toàn bộ chi phí điều trị. Tuy nhiên, gia đình bà Xuân đang chờ kết quả từ cơ quan điều tra rồi mới có hướng xử lý.
Như đã đưa tin, vào lúc 17 giờ 30 ngày 21/6, chị Mai và các cô giáo khác đang làm việc thì ông Phan Minh Thuận (bố đẻ cháu Phan Thị Minh Thảo học sinh của cơ sở) đưa cháu đến lớp và hỏi cô giáo nào đã đánh con ông.
Lúc này chị Mai và một cô giáo khác đi ra hỏi thăm và xem cháu bị làm sau. Ông Thuận cho biết con gái mình bị bầm ở háng. Sau khi xem xét vết thương, các cô giáo nhận định em Thảo bị thương lúc ngồi xe đạp chứ không ai đánh cháu.
Ông Thuận nghe vậy thì đi về, một lúc sau quay lại trường cùng một vài người khác. Khi cô Mai vừa từ trong lớp chạy ra, ông Thuận la lên rằng chính cô Mai đánh con ông, sau đó lao vào đánh, đá, tát tới tấp vào mặt, hai bên má, lưng và đầu của cô Mai khiến nữ giáo viên ngã xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, ông Thuận và một người tên Huy tiếp tục dùng chân đá, đạp vào người, mông cô giáo Mai khiến nạn nhân ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Bác sĩ cho biết, nữ giáo viên bị "sang chấn thủng nhĩ" tai phải. Việc màng nhĩ bị thủng rất dễ dẫn đến nguy cơ bị điếc. Sau khi điều trị và theo dõi khoảng 6 tháng nếu không lành thì phải phẫu thuật. Hiện tại, tai phải của chị Mai bị ù, rất đau và dường như không thể nghe được âm thanh.
Ngoài ra, chị Mai cũng khẳng định là không hề đánh cháu Thảo, tất cả mọi việc chỉ là hiểu lầm. Chủ cơ sở mầm non Sen Hồng cũng đã tiến hành trích xuất camera và khẳng định không phát hiện có sự việc giáo viên đánh các em nhỏ.