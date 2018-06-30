Phụ huynh đánh cô giáo thủng màng nhĩ: 'Vì xót con và nóng trong người'

Xã hội 30/06/2018 14:46

Phụ huynh cho biết vì xót con và nóng trong người nên mới đánh cô giáo nhập viện.

Liên quan đến vụ việc chị Nguyễn Thị Xuân Mai (21 tuổi, ngụ xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) bị anh Phan Minh Thuận (33 tuổi, bố cháu Phan Thị Minh Thảo) đánh nhập viện, hôm nay (29/6), anh Thuận đã lên tiếng làm rõ vụ việc.

Phụ huynh đánh cô giáo thủng màng nhĩ: 'Vì xót con và nóng trong người' - Ảnh 1
Cô Mai đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Internet

Chiều 21/6, anh Thuận đi làm về thì thấy cháu Thảo nói bị cô giáo cầm chổi đánh vào đùi. Sau đó cháu bảo mẹ chườm đá lạnh vào háng vì quá đau. Vì bức xúc, anh Thuận đã chở cháu đến trường, hỏi cô nào đánh con mình thì các cô đều im lặng, không ai lên tiếng.

Sau đó, anh chở cháu về nhà, gặng hỏi thì cháu nói "bị cô Mai đeo kính đánh" (cô Nguyễn Thị Xuân Mai bị cận thị).

Trong cơn nóng giận, anh Thuận chở cháu quay lại trường, hỏi "cô nào là cô Mai" thì không ai lên tiếng. Sau khi được con gái chỉ mặt, anh Thuận xót con nên lao đến tát vào mặt cô Mai.

Lúc này, anh Thuận hỏi "Vì sao đánh con tôi mà không nhận" rồi tiếp tục đánh một cái vào lưng cô giáo. Sau khi hỏi rõ ràng, cháu Thảo vẫn khẳng định cô Mai đã đánh cháu.

Cũng theo anh Thuận, vết bầm tím gần háng cháu Thảo dài gần 10cm là do bị đánh chứ không phải do ngồi xe đạp như các cô đã nói. Anh Thuận rất bức xúc vì phía nhà trường đã không quan tâm đến vết thương của con mình.

Sáng hôm sau, cháu Thảo được chuyển trường nhưng cháu vẫn kêu đau nên gia đình đã chở cháu đi khám và điều trị 3 ngày ở bệnh viện. Anh Thuận cho biết, gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện điều trị nhưng nhà trường vẫn không hỏi thăm.

Phụ huynh đánh cô giáo thủng màng nhĩ: 'Vì xót con và nóng trong người' - Ảnh 2
Cô giáo bị phụ huynh đánh thủng màng nhĩ - Ảnh: Internet

Sau khi xảy ra sự việc, tối ngày 28/6, vợ và mẹ anh Thuận đã đến bệnh viện nơi cô Mai điều trị để thăm hỏi. Trong ngày 29/6, Công an thị xã Điện Bàn đã lấy lời khai của cô Mai nhằm củng cố hồ sơ để xử lí vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với Dân Trí, anh Lê Ngọc Hậu (chồng sắp cưới của cô Mai) cho biết, sức khỏe của cô Mai vẫn chưa tiến triển nhiều. Nữ giáo viên vẫn còn mệt, nôn mửa, ăn uống rất ít. Gia đình đã quyết định đưa cô Mai ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Bà Xuân (40 tuổi, mẹ cô Mai) tỏ vẻ lo lắng trước tình hình của con gái vì chỉ tầm 20 ngày nữa là nữ giáo viên làm đám cưới. Tối 28/6, vợ và mẹ vợ của anh Thuận đã đến bệnh viện thăm hỏi sức khỏe cô Mai, đồng thời xin lỗi và hứa sẽ bồi thường toàn bộ chi phí điều trị. Tuy nhiên, gia đình bà Xuân đang chờ kết quả từ cơ quan điều tra rồi mới có hướng xử lý.

Như đã đưa tin, vào lúc 17 giờ 30 ngày 21/6, chị Mai và các cô giáo khác đang làm việc thì ông Phan Minh Thuận (bố đẻ cháu Phan Thị Minh Thảo học sinh của cơ sở) đưa cháu đến lớp và hỏi cô giáo nào đã đánh con ông.

Lúc này chị Mai và một cô giáo khác đi ra hỏi thăm và xem cháu bị làm sau. Ông Thuận cho biết con gái mình bị bầm ở háng. Sau khi xem xét vết thương, các cô giáo nhận định em Thảo bị thương lúc ngồi xe đạp chứ không ai đánh cháu.

Ông Thuận nghe vậy thì đi về, một lúc sau quay lại trường cùng một vài người khác. Khi cô Mai vừa từ trong lớp chạy ra, ông Thuận la lên rằng chính cô Mai đánh con ông, sau đó lao vào đánh, đá, tát tới tấp vào mặt, hai bên má, lưng và đầu của cô Mai khiến nữ giáo viên ngã xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, ông Thuận và một người tên Huy tiếp tục dùng chân đá, đạp vào người, mông cô giáo Mai khiến nạn nhân ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ cho biết, nữ giáo viên bị "sang chấn thủng nhĩ" tai phải. Việc màng nhĩ bị thủng rất dễ dẫn đến nguy cơ bị điếc. Sau khi điều trị và theo dõi khoảng 6 tháng nếu không lành thì phải phẫu thuật. Hiện tại, tai phải của chị Mai bị ù, rất đau và dường như không thể nghe được âm thanh.

Ngoài ra, chị Mai cũng khẳng định là không hề đánh cháu Thảo, tất cả mọi việc chỉ là hiểu lầm. Chủ cơ sở mầm non Sen Hồng cũng đã tiến hành trích xuất camera và khẳng định không phát hiện có sự việc giáo viên đánh các em nhỏ.

Thấy người con bầm tím, phụ huynh xông vào trường đánh cô giáo thủng màng nhĩ

Thấy người con bầm tím, phụ huynh xông vào trường đánh cô giáo thủng màng nhĩ

Thấy vết bầm trên cơ thể con gái, phụ huynh kéo người nhà đến đánh đập nữ giáo viên mầm non thủng màng nhĩ.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ huynh đánh cô giáo phụ huynh đánh cô giáo thủng màng nhĩ phụ huynh đánh cô giáo nhập viện

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 55 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 25 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày