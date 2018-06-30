Chiều 21/6, anh Thuận đi làm về thì thấy cháu Thảo nói bị cô giáo cầm chổi đánh vào đùi. Sau đó cháu bảo mẹ chườm đá lạnh vào háng vì quá đau. Vì bức xúc, anh Thuận đã chở cháu đến trường, hỏi cô nào đánh con mình thì các cô đều im lặng, không ai lên tiếng.

Liên quan đến vụ việc chị Nguyễn Thị Xuân Mai (21 tuổi, ngụ xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) bị anh Phan Minh Thuận (33 tuổi, bố cháu Phan Thị Minh Thảo) đánh nhập viện, hôm nay (29/6), anh Thuận đã lên tiếng làm rõ vụ việc.

Trong cơn nóng giận, anh Thuận chở cháu quay lại trường, hỏi "cô nào là cô Mai" thì không ai lên tiếng. Sau khi được con gái chỉ mặt, anh Thuận xót con nên lao đến tát vào mặt cô Mai.

Sau đó, anh chở cháu về nhà, gặng hỏi thì cháu nói "bị cô Mai đeo kính đánh" (cô Nguyễn Thị Xuân Mai bị cận thị).

Lúc này, anh Thuận hỏi "Vì sao đánh con tôi mà không nhận" rồi tiếp tục đánh một cái vào lưng cô giáo. Sau khi hỏi rõ ràng, cháu Thảo vẫn khẳng định cô Mai đã đánh cháu.

Cũng theo anh Thuận, vết bầm tím gần háng cháu Thảo dài gần 10cm là do bị đánh chứ không phải do ngồi xe đạp như các cô đã nói. Anh Thuận rất bức xúc vì phía nhà trường đã không quan tâm đến vết thương của con mình.

Sáng hôm sau, cháu Thảo được chuyển trường nhưng cháu vẫn kêu đau nên gia đình đã chở cháu đi khám và điều trị 3 ngày ở bệnh viện. Anh Thuận cho biết, gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện điều trị nhưng nhà trường vẫn không hỏi thăm.

Cô giáo bị phụ huynh đánh thủng màng nhĩ - Ảnh: Internet

Sau khi xảy ra sự việc, tối ngày 28/6, vợ và mẹ anh Thuận đã đến bệnh viện nơi cô Mai điều trị để thăm hỏi. Trong ngày 29/6, Công an thị xã Điện Bàn đã lấy lời khai của cô Mai nhằm củng cố hồ sơ để xử lí vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với Dân Trí, anh Lê Ngọc Hậu (chồng sắp cưới của cô Mai) cho biết, sức khỏe của cô Mai vẫn chưa tiến triển nhiều. Nữ giáo viên vẫn còn mệt, nôn mửa, ăn uống rất ít. Gia đình đã quyết định đưa cô Mai ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Bà Xuân (40 tuổi, mẹ cô Mai) tỏ vẻ lo lắng trước tình hình của con gái vì chỉ tầm 20 ngày nữa là nữ giáo viên làm đám cưới. Tối 28/6, vợ và mẹ vợ của anh Thuận đã đến bệnh viện thăm hỏi sức khỏe cô Mai, đồng thời xin lỗi và hứa sẽ bồi thường toàn bộ chi phí điều trị. Tuy nhiên, gia đình bà Xuân đang chờ kết quả từ cơ quan điều tra rồi mới có hướng xử lý.