Góc khuất đau lòng sau đoạn clip chồng đốt ảnh cưới và quần áo của vợ trước mặt hai con nhỏ

Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao với đoạn clip người đàn ông châm lửa đốt ảnh cưới và một số quần áo nữ trước mặt hai đứa trẻ.

Theo những gì người cung cấp clip đăng tải, người đàn ông trong đoạn video kết hôn với vợ được 6 năm, sinh được một con trai và một con gái.

Sau vài năm chung sống, cô vợ ngoại tình rồi bỏ vào Sài Gòn sinh sống, sau đó mắc bệnh phụ khoa phải bỏ về quê. Vì con cái, hai vợ chồng về ở với nhau. Tuy nhiên cô vợ lại "ngựa quen đường cũ" khiến người chồng bức xúc, mang hết đồ đạc của vợ ra sân đốt.

Hai đứa bé tỏ ra buồn bã khi chứng kiến vụ việc - Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong clip, người chồng kể nguyên nhân đốt ảnh cưới bằng giọng bức xúc: "Giờ bỏ đi 5 ngày 5 đêm rồi, quần vứt ở nhà, con cái chẳng ai trông. Mọi người biết ở đâu bảo nó về, tôi giải quyết cho mà đi. Ăn rồi áo quần có người này người nọ mua, sắm sửa. Tôi đăng lên ai biết thì bảo về giải quyết hai đứa con giúp tôi với. Con ngày nào đêm nào cũng đòi mẹ, đòi mẹ mà bỏ đi đâu chẳng ai biết".

Cậu bé được cho là con trai của người đàn ông chỉ vào đống quần áo nói: "Mẹ bỏ lại áo quần đó ba kìa".

"Giờ con vứt không ai trông, tôi sẽ đốt hết. Bình thường thì đòi cái này cái nọ. Con vứt ở nhà, đêm nào cũng đi không về. Đem giấy tờ về đây tao ký cho mà đi. Tao chịu không nổi nữa rồi", anh chồng tiếp tục.

Không chỉ đốt quần áo, người đàn ông còn mang ảnh cưới ra đập vỡ, ném vào đống lửa: "Tôi bất lực lắm rồi, cả năm nay tôi mua thuốc men chữa bệnh cho giờ ngựa quen đường cũ, khỏi bệnh lại đi quen người khác thôi. Con cái bỏ bê thôi, con cái không cần chỉ cần trai thôi. Con vịt con gà còn biết thương con, con người sao không thương con cái".

Chứng kiến vụ việc, hai đứa trẻ tỏ ra vô cùng buồn bã, chỉ biết nhìn trân trân vào đống đồ đạc đang dần hóa tro bụi.

Anh chồng liên tục yêu cầu cô vợ về giải quyết trong ngày hôm nay vì không thể chịu đựng thêm được nữa - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip nhận về hàng ngàn bình luận từ cư dân mạng.

"Nếu sự thật đúng như câu chuyện anh chồng chia sẻ thì bà vợ quá đáng thật. Chẳng hiểu nghĩ gì mà bỏ con bỏ cái đi như thế được. Chưa kể nhìn quần áo rõ đẹp và sang chảnh, chẳng như dáng vẻ nhếch nhác của ông chồng và hai đứa nhỏ", Ngọc Mi bày tỏ.

"Chuyện đã đến nước này thì chia tay thôi. Anh chồng nghĩ thương con nên mới tha thứ, cô vợ chẳng những không biết trân trọng mà còn quá đáng hơn", Thu Thanh bình luận.