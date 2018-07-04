Theo cáo trạng, tháng 12/2017, Thuận làm quen với bé gái L.T.M.T. (13 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn) và rủ đi chơi. Sau đó, Thuận chở bé gái đến quán cà phê chòi (xã Thiện Mỹ). Tại đây, hắn ta lấy con dao lam dính chất màu đỏ, đưa lên gần mặt T. và nói "đây là máu của thằng xì ke".

Hôm nay (4/7), TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Lê Minh Thuận (29 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Giao cấu với trẻ em.

Sau lần đó, Thuận bắt T. lần sau phải đáp ứng "nhu cầu" của mình nếu không sẽ đưa đoạn clip lên mạng. Ngày 24/12/2017, thanh niên này gọi điện thoại hẹn gặp T. và hứa sẽ xóa đoạn clip lần trước.

Thuận doạ nạn nhân nếu không cho mình quan hệ tình dục thì sẽ rạch mặt. Do quá sợ hãi, bé gái đành cho Thuận thực hiện hành vi thú tính. Trong lúc cưỡng bức, Thuận còn dùng điện thoại di động quay lại cảnh "nhạy cảm".

Bị cáo Lê Minh Thuận - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Cũng với thủ đoạn dùng dao lam đe dọa, Thuận tiếp tục cưỡng bức nạn nhân lần nữa. Chưa thỏa mãn, hắn bắt T. hẹn em P.T.K. (12 tuổi, bạn của T.) đến cho Thuận quan hệ.

Nếu T. không đồng ý Thuận sẽ rạch mặt và tung clip nhạy cảm lên mạng. Bé gái vì sợ hãi đã điện thoại cho K. rủ đến chỗ mình uống nước. Sau đó Thuận đến rước K. rồi đưa vào quán cà phê chòi. Hắn tiếp dùng dùng thủ đoạn trên để quan hệ với K. sau đó quay lại clip.

Đến đầu tháng 1/2018, Thuận gọi điện thoại hẹn gặp T. và nói sẽ cho xóa clip. Cũng như lần trước, Thuận đe doạ nạn nhân để quan hệ tình dục và ép T. phải gọi điện thoại cho em N.T.N.H. (13 tuổi, bạn của T.) đến. Chiều 9/1, cũng với thủ đoạn tương tự, Thuận đã ép H. quan hệ tình dục và quay clip lại.

H. lo sợ Thuận sẽ tiếp tục đe dọa nên kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình. Cha mẹ H. lập tức báo công an.

Thuận dùng dao lam dính máu đe dọa các nạn nhân để quan hệ tình dục, sau đó dùng điện thoại quay lại cảnh nhạy cảm để đe dọa - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an còn phát hiện Thuận đã chung sống như vợ chồng với em V.T.Y.N. (14 tuổi). Theo kết luận giám định, thời điểm Thuận quan hệ với 4 bé gái trên thì T. mới được 12 tuổi 9 tháng, K. 13 tuổi 5 tháng, H. 12 tuổi 6 tháng và N. mới được 14 tuổi.

Tại phiên tòa, Thuận không thừa nhận việc dùng dao lam đe dọa các nạn nhân để quan hệ tình dục và dùng điện thoại quay phim trong lúc quan hệ.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã bác bỏ lời khai trên. Bản thân Lê Minh Thuận có nhân thân xấu, từng có nhiều tiền án và tiền sự nên Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 20 năm tù giam về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và 6 năm tù giam về tội Giao cấu với trẻ em.

Tổng hình phạt bị cáo phải nhận là 26 năm tù giam.