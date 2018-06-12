Cô giáo mầm non nghi nhảy sông tự tử vì bị trầm cảm sau sinh

Tin nóng 12/06/2018 16:51

Theo người chồng, sáng nay cô giáo vẫn đi mua đồ ăn cho chồng rồi đi làm bình thường, không hiểu sao đến chiều lại nhảy cầu tự tử.

Chiều nay (12/6), Công an TP. Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích người phụ nữ nhảy cầu Hoá An mất tích vào sáng nay.

Theo một số nhân chứng hiện trường, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, một người phụ nữ (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe máy mang BKS 60B9-029.13 lưu thông lên cầu Hoá An. Khi chạy đến giữa cầu, người phụ nữ dừng lại, dựng xe bên thành cầu.

Cô giáo mầm non nghi nhảy sông tự tử vì bị trầm cảm sau sinh - Ảnh 1

Người phụ nữ nhảy cầu là giáo viên mầm non, có biểu hiện trầm cảm sau sinh - Ảnh: Thời Đại

Tiếp đó, cô bất ngờ leo lên thành cầu rồi nhảy xuống sông Đồng Nai mất tích. Một số người dân gần đó đã trông thấy sự việc nhưng không ứng cứu kịp vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Nhận tin báo, công an lập tức có mặt, phong tỏa hiện trường để tìm kiếm người phụ nữ. Theo điều tra ban đầu, người phụ nữ nhảy cầu là một giáo viên mầm non. 

Sau khi liên hệ với gia đình, người chồng cho biết vào sáng sớm nay nạn nhân vẫn đi mua đồ ăn cho chồng như bình thường rồi mới đi làm, không có biểu hiện buồn rầu hay bất thường gì. Cặp đôi đang có một con nhỏ mới 7 tháng tuổi.

Cô giáo mầm non nghi nhảy sông tự tử vì bị trầm cảm sau sinh - Ảnh 2

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, tích cực tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Thời Đại

Ngoài ra theo thông tin gia đình cung cấp, người phụ nữ này sau khi sinh con có biểu hiện trầm cảm và đã được đưa đi chữa bệnh.

Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Nguyên nhân vụ tự tử đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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