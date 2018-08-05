Bực tức vì con quấy khóc không chịu ngủ, cha hất tay vào đầu khiến bé trai xuất huyết não

Xã hội 05/08/2018 02:57

Sau hành động bộc phát đó, người cha lập tức bế con đi cấp cứu, đồng thời rất hối hận vì đã thiếu kiềm chế.

Cách đây không lâu, tại Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 2 (TPHCM) tiếp nhận một bệnh nhi 2 tháng tuổi bị xuất huyết não. Đáng buồn là, người gây ra vết thương cho bé trai chính là cha của em.

Nguyên nhân vì bé trai cứ liên tục quấy khóc không chịu đi ngủ. Dỗ mãi không được, người cha vì đi làm thuê cả ngày mệt mỏi đã không giữ được bình tĩnh, dùng tay hất vào vùng đầu khiến đứa bé bị xuất huyết não.

Bực tức vì con quấy khóc không chịu ngủ, cha hất tay vào đầu khiến bé trai xuất huyết não - Ảnh 1
Ảnh chụp phim cho thấy bé bị xuất huyết não - Ảnh: Afamily

Bác sĩ Lê Quang Mỹ (khoa Ngoại thần kinh BV Nhi Đồng 2) cho biết, hoàn cảnh gia đình của bé trai này rất khó khăn. Cha mẹ em phải đi từ TPHCM xuống Bình Dương làm công nhân. Ban ngày hai vợ chồng phải làm việc cật lực, tối về lại thay nhau chăm sóc con.

Tối hôm xảy ra sự việc, bé trai con họ cứ liên tục quấy khóc không chịu ngủ. Dỗ mãi không được, phần vì đi làm cả ngày mệt mỏi nên trong lúc mất bình tĩnh, người cha đã "chạm nhẹ" vào đầu con.

Bực tức vì con quấy khóc không chịu ngủ, cha hất tay vào đầu khiến bé trai xuất huyết não - Ảnh 2

Đầu đứa trẻ bị sưng bầm sau tác động của người cha - Ảnh: Afamily

Đứa trẻ mới sinh nên chỉ cần một lực nhỏ của người lớn cũng có thể bị chấn thương. Sau hành động bộc phát, người cha lập tức bế con đi cấp cứu. 

Thời điểm nhập viện, bệnh nhi thiếu máu nhiều, không tỉnh táo, phải thở máy hỗ trợ vì xuất huyết não. Sau khi được truyền máu cũng như hồi sức tích cực hơn 1 tuần, bé trai có thể tự thở, được chuyển sang điều trị tại khoa Ngoại thần kinh 1 tuần.

Hiện tại, bệnh nhi đã được xuất viện nhưng vẫn phải tái khám thường xuyên để theo dõi các vấn đề về thần kinh, di chứng vận động.

Bực tức vì con quấy khóc không chịu ngủ, cha hất tay vào đầu khiến bé trai xuất huyết não - Ảnh 3
Nguời cha vô cùng hối hận sau hành động bộc phát khiến con bị xuất huyết não - Ảnh: Afamily

Cũng theo bác sĩ Lê Quang Mỹ, trong những ngày điều trị tại bệnh viện, cha mẹ bé trai vô cùng buồn bã. Người cha hối hận và tự trách bản thân rất nhiều vì làm con bị thương, còn người mẹ chỉ im lặng không nói gì. Chính người cha cũng không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến như thế, chỉ biết cầu mong con được khỏe mạnh trở lại.

Bực tức vì con quấy khóc không chịu ngủ, cha hất tay vào đầu khiến bé trai xuất huyết não - Ảnh 4
Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 2 - Ảnh: Afamily

Thông thường, trẻ con chỉ quấy khóc khi đói, tã ướt gây khó chịu hoặc có gì đó không ổn trong người. Thay vì nóng giận, khó chịu, phụ huynh nên bình tĩnh tìm nguyên nhân xem con có bị đói, bị lạnh, bị côn trùng cắn hay quần áo gây ngứa ngáy. Nếu bé vẫn quấy khóc liên tục, cha mẹ nên mang tới bệnh viện để kiểm tra vì có thể trẻ đang không khỏe thực sự.

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