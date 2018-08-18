Bị bắt quả tang ở trên giường với chồng bạn thân, bồ nhí ngoan cố: 'Tại chồng mày gọi tao'

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh vợ bắt quả tang chồng "thân mật" với bạn thân ngay trên giường ngủ của hai vợ chồng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo chia sẻ của tải khoản đăng tải đoạn video, cô vợ về quê rồi quay lại thành phố vì muốn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho chồng. Mở cửa nhà lúc nửa đêm, chị vợ lặng người phát hiện chồng ôm ấp gái lạ, càng đau đớn hơn khi đó chính là bạn thân của mình.

Quá phẫn uất, người vợ to tiếng chất vấn: "Mày thích sống chung với chồng tao thì mày bảo nó li dị tao để hai đứa sống chung chứ tao có bắt gì đâu. Mắc mớ gì đợi tao với con về rồi mày lại vô".

Cô bạn thân ăn mặc mát mẻ ngồi trên giường, vẫn thoải mái ung dung bấm điện thoại và ngoan cố cãi lại. "Sao mày không hỏi chồng mày có kêu tao lên hay không?".

"Ủa nó rủ lên mắc mớ gì mày đồng ý, mày yêu nó mày mới đồng ý lên đúng không. Mày với nó yêu nhau sao không đến với nhau?", chị vợ tiếp tục chì chiết khiến đối phương đuối lý.

Cô bạn thân vẫn ung dung ngồi trên nệm, bình tĩnh bấm điện thoại - Ảnh cắt từ clip

Người chồng lúc đó đang ngồi gục một góc ngoài cửa, không ngẩng đầu lên nhìn vợ hay nói câu nào.

"Thằng kia mày có yêu con đó không nói thẳng luôn, mất công đi đâu nói tao yêu thương vợ tao lắm. Con cũng yêu nữa, yêu gì yêu lắm vậy. Tao không ra đây chắc cũng không biết luôn ha", chị vợ đay nghiến chồng bằng giọng phẫn uất.

Sau đó, cô bạn thân bỏ sang phòng khác, khóa cửa lại khiến chị vợ càng thêm tức giận.

Người chồng ngồi gục một góc, không dám phân bua gì trước sự việc - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip nhận về hàng ngàn bình luận bức xúc từ cộng đồng mạng.

"Đi ngoại tình đã không chấp nhận được rồi, đằng này còn gian díu với bạn thân của vợ. Nếu mình là cô vợ chắc chẳng nhịn để mà bình tĩnh nói chuyện phải trái thế này đâu", H.M. viết.

"Đúng là không nên giới thiệu bạn trai với bạn thân với nhau, cứ nhìn vài ba vụ như thế này là mình sợ hãi lắm rồi. Chẳng hiểu sao họ thích mấy cái trò ngoại tình đến thế", P.D. bình luận.