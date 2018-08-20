"Hai đứa con vào hộ mẹ, đánh luôn", người vợ giận dữ. "Vì mày mà tao tan cửa nát nhà... Mày vẫn cố tình à?", chị không ngừng la lối với cô bồ.

Cách đây ít giờ, cộng đồng mạng xôn xao với đoạn clip dài hơn 10 phút ghi lại cảnh vợ đánh ghen nhân tình của chồng giữa đường. Đáng nói, người vợ dẫn theo hai con trai và bố mẹ đến "dằn mặt" cô bồ nhí.

Vụ việc được cho là mới xảy ra tại thôn Khuôn Pồng, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Clip: Vợ dẫn hai con trai cùng bố mẹ đi đánh ghen bồ nhí

Trong vài phút đầu của clip, người vợ giật tóc của cô bồ trẻ và liên tục mắng chửi. Vừa đánh cô vợ vừa phân trần với người xung quanh, đây không phải lần đầu tiên cô gái trẻ ngoại tình với chồng chị, chị cũng đã cảnh cáo rất nhiều lần nhưng tình địch vẫn chứng nào tật nấy.

Tuy nhiên, anh chồng lại ôm chặt vợ nên cô vợ không thể "thẳng tay" trừng trị bồ nhí. Chị ta lập tức gọi hai con trai vào "giúp mẹ".

"Hai đứa con vào hộ mẹ, đánh luôn", người vợ giận dữ. "Vì mày mà tao tan cửa nát nhà... Mày vẫn cố tình à?", chị không ngừng la lối với cô bồ.

Một lúc sau, bố mẹ của người vợ cũng lên tiếng cảnh cáo cô bồ. Sự việc ngày càng ồn ào thu hút sự chú ý của người đi đường. Một số người đã quay clip lại và đăng lên mạng xã hội.

Vợ dẫn hai con trai đi đánh ghen nhân tình của chồng - Ảnh cắt từ clip

Phần đông cư dân mạng tuy thông cảm với cô vợ bị chồng phản bội nhưng vẫn cho rằng cách xử lý của chị là sai lầm, thiếu tinh tế.

"Để con cái chứng kiến cảnh bố mẹ bạo lực đã là sai lầm, đằng này còn hô hào chúng dùng bạo lực còn đáng trách hơn rất nhiều", H.G. bình luận.

"Rất thương chị nhưng chẳng thể ủng hộ hành động của chị. Hai đứa trẻ không có lỗi, chúng không đáng phải chứng kiến cảnh cha mẹ xô xát, đánh chửi nhau vì kẻ thứ ba", Y.T. bày tỏ.

"Thói lăng nhăng của ông chồng làm tan nát cả gia đình, khổ vợ, khổ con. Cô gái kia thì phải chịu nhục nhã trước bao nhiêu người. Chẳng hiểu ngoại tình có gì hay mà người ta ham hố đến thế", T.H. cho biết.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-dan-hai-con-trai-cung-bo-me-di-danh-ghen-bo-nhi-chong-quyet-tam-bao-ve-tinh-tre-294352.html