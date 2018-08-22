Cặp kè với đàn ông có vợ, hotgirl xinh đẹp bị đánh ghen đến mặt mũi biến dạng

Thế giới 22/08/2018 13:34

Vốn là hot girl có tiếng nhưng sau khi bị đánh ghen, mặt mũi cô gái bị biến dạng đến khó lòng nhận ra.

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay clip ngắn ghi lại cảnh một cô gái trẻ ngồi ở bụi cây ven đường trong tình trạng vô cùng bi thảm, xung quanh có rất đông người dân hiếu kỳ đứng theo dõi sự tình. Ai nấy đều vô cùng thắc mắc chuyện khủng khiếp gì đã xảy đến với cô gái trẻ.

Clip: Hot girl bị đánh ghen đến biến dạng mặt mũi

Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra tại thị xã An Khâu, huyện Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Người dân ở đây sau khi phát hiện cô gái trẻ đang nấp ở bụi cây ven đường trong tình trạng mặt mũi sưng vù, quần áo xộc xệch, miệng chảy máu đã gọi điện báo cảnh sát.

Cặp kè với đàn ông có vợ, hotgirl xinh đẹp bị đánh ghen đến mặt mũi biến dạng - Ảnh 1

Cô gái trẻ mặt mũi sưng vù, chảy máu ngồi trong bụi cây ven đường - Ảnh cắt từ clip

Không ít người dân đã dừng lại hỏi thăm, bàn tán nhưng cô gái vẫn nhất quyết cố thủ trong bụi cây, không chịu bước ra ngoài. Tinh thần cô dường như rất hoảng loạn, thậm chí nói không thành tiếng. Một số người đã dùng điện thoại quay lại cảnh tượng này và đăng lên mạng xã hội. Cư dân mạng chia sẻ đoạn video vô cùng nhiệt tình, đồng thời điều tra danh tính của cô gái trẻ.

Cặp kè với đàn ông có vợ, hotgirl xinh đẹp bị đánh ghen đến mặt mũi biến dạng - Ảnh 2
Cô nàng được cho là cặp kè với đàn ông có vợ... - Ảnh cắt từ clip

Chỉ sau ít giờ lan truyền, cộng đồng mạng xứ Trung đã tìm ra danh tính cô gái trẻ và cả lý do vì sao khuôn mặt cô lại trở nên như vậy. Trước đây, cô nàng là hot girl xinh đẹp và khá nổi tiếng với lượng người theo dõi khủng.

So sánh khuôn mặt trước đây và dáng vẻ hiện tại, nhiều người không thể tin vào mắt mình vì mặt mày cô gái đã biến dạng đến mức khó lòng nhận ra. 

Theo một số nguồn tin, cô gái này đã cặp kè với một người đàn ông đã có vợ. Sau khi vợ anh này biết sự thật đã thuê người tới đánh ghen "dằn mặt".

Cặp kè với đàn ông có vợ, hotgirl xinh đẹp bị đánh ghen đến mặt mũi biến dạng - Ảnh 3
...nên bị vợ nhân tình đánh ghen kinh hoàng - Ảnh cắt từ clip

Ngoài ra, địa điểm trong clip không phải hiện trường vụ việc. Nạn nhân đã bị một nhóm người chở tới đây bằng ô tô rồi ném xuống bụi cây. Không ít cư dân mạng cho rằng, có thể cô gái bị đánh đập trong nhiều ngày trời nên mới bị thương nặng đến thế.

"Cặp kè với đàn ông có vợ là sai nhưng cô gái không đáng bị hành hạ dã man đến thế. Thiết nghĩ cô nàng nên báo cảnh sát để điều tra sự việc đến nơi đến chốn. Nhìn qua cũng biết là vết thương rất nặng, khả năng cao sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này", một dân mạng bình luận.

Cặp kè với đàn ông có vợ, hotgirl xinh đẹp bị đánh ghen đến mặt mũi biến dạng - Ảnh 4
Trước khi bị đánh ghen, cô nàng sở hữu khuôn mặt ưa nhìn - Ảnh: Chinanews

Sau đó, cô gái này đã được người dân đưa vào bệnh viện điều trị vết thương nhưng không rõ tình trạng chấn thương ra sao. Cảnh sát địa phương hiện đã vào cuộc để điều tra sự việc.

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"Hai đứa con vào hộ mẹ, đánh luôn", người vợ giận dữ. "Vì mày mà tao tan cửa nát nhà... Mày vẫn cố tình à?", chị không ngừng la lối với cô bồ.

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