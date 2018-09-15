Bị bắt quả tang đi nhà nghỉ với bạn của chồng, vợ thanh minh: 'Em chỉ vào nói chuyện thôi'

Theo hình ảnh trong clip, người chồng cùng bạn bè mình đã theo dõi vợ và bắt quả tang tại trận, vợ mình đang trong nhà nghỉ với người đàn ông khác, trái ngang hơn đó lại chính là bạn của mình.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh chồng bắt quả tang vợ đi nhà nghỉ với bạn thân. Sự việc được cho là xảy ra ở Quốc Oai (Hà Nội) và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Người đàn ông bắt quả tang vợ vào nhà nghỉ với bạn thân - Ảnh cắt từ clip

Khi bị phát hiện ở trong nhà nghỉ với vợ của bạn, người đàn ông vẫn một mực khẳng định mình bị say rượu, vào đây chỉ để nói chuyện chứ không làm gì bất chính cả.

Tuy nhiên, người chồng liên tục chất vấn: ''Mày đón nó đúng không? Tại sao mày lại đón nó? Tao tận mắt chứng kiến, tao đã theo dõi mấy hôm nay rồi. Chúng mày uống cà phê ở đâu tao cũng biết. Mày say rượu thì mày vào nhà nghỉ làm gì?".

Người chồng dẫn theo rất đông bạn bè để vào nhà nghỉ bắt quả tang - Ảnh cắt từ clip

Bức xúc, người chồng không kiềm chế được đã đánh tát, đạp liên tục vào "nhân tình" của vợ: "Mày làm tan cửa nát nhà nhà tao nhá, còn con này, mày đòi bỏ chồng, bỏ con nhé".

Còn người đàn ông kia vẫn tiếp tục phân trần: "Em thề với anh là em chưa bao giờ ngủ với con này. Em thề với anh là không có một cái gì luôn".

Cô vợ tỏ ra lúng túng, lý nhí thanh minh và khẳng định: "Không có gì đâu anh ạ! Em chỉ vào nói chuyện thôi". Cuối cùng, anh chồng đã quyết định gọi công an đến giải quyết sự việc.

Sau khi clip kèm được đăng tải, rất nhiều người lên tiếng chỉ trích cô vợ và anh bạn thân kia. Đồng thời, mọi người cũng chia sẻ với anh chồng đáng thương bị vợ lừa dối.

"Phát hiện vợ ngoại tình đã ức chế nhưng phát hiện ngoại tình với bạn còn cay cú hơn nhiều lần, tha thứ làm sao nổi", T.N. bình luận.

"Một nam một nữ cùng vào nhà nghỉ mà bảo chỉ để nói chuyện thì ai tin được? Quán xá đầy ra sao không vào mà uống nước, nói chuyện, lại lôi nhau vào nhà nghỉ? Tội cho anh chồng quá, chắc bị ức chế lắm", L.K. bày tỏ.