Chụp hình tình tứ với chồng người ta, bồ nhí còn nũng nịu: 'Để em đăng hình lên cho vợ anh biết'

Xã hội 17/09/2018 11:55

Câu chuyện theo dõi cặp đôi bị nghi ngoại tình đầy mùi "thám tử" khiến hội chị em sôi sục bàn tán.

Đây đúng là thời đại "hở ra là mất chồng" khi ngày ngày trên mạng xã hội xuất hiện không ít những vụ đánh ghen, ngoại tình ầm ĩ. Thành ra các chị em "rèn luyện" máu thám tử qua những tình huống rất nhỏ nhằm mục đích "tóm sống" chồng nếu anh ta đi cặp kè.

Mới đây, một cô nàng vô tình phát hiện cặp nam nữ kia có dấu hiệu ngoại tình liền đăng tải lên mạng xã hội, đồng thời nhắn nhủ "mẹ nào nhận ra chồng thì đem về ngay".

Chụp hình tình tứ với chồng người ta, bồ nhí còn nũng nịu: 'Để em đăng hình lên cho vợ anh biết' - Ảnh 1
Câu chuyện 'thám tử' khiến cộng đồng mạng sục sôi - Ảnh chụp màn hình

"GÓC NHIỀU CHUYỆN

Xin được nói trước lý do tôi up bài này lên là do tôi ghét cay ghét đắng mấy con giáp thứ 13 và mấy thằng đàn ông ham của lạ, nên nếu vợ của nhân vật dưới đây có ở trong group thì biết được chồng mình đi "công tác" với ai.

Còn tại sao tôi không chụp chính diện vì tôi ngồi cạnh mà, chỉa camera ngay mặt là tụi nó biết liền. Tôi thì bay 1 mình còn lão đó nhìn mặt bặm trợn nên tôi hèn lắm, sợ bị đập.

Tôi bay chuyến lúc 10h sáng từ Nha Trang vào TP. HCM. Tôi ngồi kế cặp đôi kia. Tôi cũng không để ý tới khi nghe cô này nói: "Em up hình lên cho vợ anh biết", xong lão này rep lại gì đó đại khái là ổng ra Nha Trang công tác. Xong cô này lại bảo không muốn up hình đâu, vì sợ người ta dị nghị, dưới quê nói ra nói vào. Tôi liếc mắt dòm thì thấy đã up hình uốn éo bận bikini lên FB rồi.

Chụp hình tình tứ với chồng người ta, bồ nhí còn nũng nịu: 'Để em đăng hình lên cho vợ anh biết' - Ảnh 2
Cặp đôi được cho là đang ngoại tình khiến hội chị em tức giận - Ảnh: Facebook

Tôi nghi nghi không biết 2 người họ là vợ chồng nói giỡn hay là con giáp thứ 13. Xong lúc gần hạ cánh thì lão này hỏi lát nữa ai đưa em về, cô này kêu lát nữa em có bạn tới đón. Lúc này thì tôi nghĩ đúng là gặp phải con giáp 13 trong truyền thuyết rồi, vì nếu là vợ chồng thật thì phải đi cùng nhau chớ, đúng không?

Xong lúc từ máy bay đi ra cổng thì 2 người họ thực sự tách nhau ra mọi người ạ. Lão này đi trước 1 đoạn xong vẫn ngoái lại nhìn. Lão ra cổng thì tới 5 phút sau cô này mới đi ra. Lúc này tôi chắc đét là cặp gian phu dâm phụ đi "công tác" rồi làm chuyện mờ ám. Tại sao tôi biết ư? Vì tôi ngồi đợi mẹ nên tôi rảnh lắm, ngồi canh người ta, muốn bóc phốt thì phải chắc chắn bóc đúng chớ.

Tôi thấy sợ hãi với mất lòng tin sao mà ngày nay con giáp thứ 13 nó nhan nhản công khai, đi ra đường quơ lẹ cũng bắt được 1 con đang đi với chồng người khác. Chị em nào trong hội gần đây có chồng đi công tác Nha Trang thì có lẽ nên xem lại, kèm thêm vài tấm hình bằng chứng, tấm cuối là tôi chụp cái vòng tay để nhận dạng".

Chụp hình tình tứ với chồng người ta, bồ nhí còn nũng nịu: 'Để em đăng hình lên cho vợ anh biết' - Ảnh 3
Cô gái 'nhiều chuyện' vạch mặt kẻ thứ ba nhận được sự ủng hộ của đông đảo cư dân mạng - Ảnh: Facebook

Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, bài viết lập tức gây 'bão' và nhận về hàng ngàn bình luận. Hầu hết các chị em vốn đã chung chí hướng tiêu diệt "con giáp thứ 13", nay lại càng luận bàn sôi nổi, đồng thời không quên tuyên dương cô gái trẻ có công phát hiện chuyện này.

"Trời ơi quá đỉnh, hóng xem là chồng chị nào đây".

"Bữa có ông kia đi công tác mang theo bồ nhí bị vợ đánh ghen ầm ĩ ở sân bay, nay còn theo dõi bắt gian thế này nữa. Tài tình quá chị".

"Haha, đã cặp kè với nhau còn đòi đăng hình cho vợ người ta biết. Trơ trẽn quá mức".

"Các anh thấy chưa, dù có giấu diếm được vợ thì thiên hạ người ta thấy chướng mắt người ta cũng không bỏ qua đâu".

"Ai nói chị này vô duyên, nhiều chuyện chứ tôi thấy chị ấy chả có gì sai".

Hiện vẫn chưa ai biết số phận của cặp đôi trên hay chuyện ngoại tình có thật hay không, tuy nhiên cánh mày râu nhìn vào câu chuyện cũng không khỏi giật mình. Nếu thực sự làm chuyện có lỗi với vợ con, không sớm thì muộn cũng sẽ bị phát giác, bởi "cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra". 

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"Không có gì đâu anh ạ! Em chỉ vào nói chuyện thôi", người vợ lí nhí thanh minh.

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