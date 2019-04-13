Vợ phẫn uất vì bồ nhí quá trơ trẽn, công khai cặp với chồng người còn mượn luôn cả con để sống ảo

Xã hội 13/04/2019 16:13

Trong những bức ảnh bồ nhí đăng lên mạng xã hội còn có bức ảnh cô ta chụp ảnh ôm ấp con gái của chị vợ cùng dòng caption "Yêu em của chị" khiến dân mạng tức nghẹn.

Mỗi lần một cô vợ nào đó đăng đàn bóc phốt chồng và kẻ thứ ba, dân mạng lại được phen sôi sục, bàn tán không ngớt. Trường hợp của cô vợ trong câu chuyện dưới đây càng khiến hội chị em sôi máu gấp bội. Tiểu tam chẳng những công khai cặp kè với chồng người mà còn mượn cả con để chụp hình sống ảo, trêu tức chị vợ.

"Chúng nó lăng loàn với nhau em đã nhịn rồi mà giờ còn lôi con em ra trêu ngươi, thách thức em thì em không nhịn nổi nữa rồi ạ. Em đi làm, ban ngày con em ở nhà với bà nội. Chúng nó lôi con em đi để hú hí với nhau xong giờ còn post ảnh lên để trêu tức em.

Vợ phẫn uất vì bồ nhí quá trơ trẽn, công khai cặp với chồng người còn mượn luôn cả con để sống ảo - Ảnh 1

Đính kèm bài viết là những bức ảnh tình tứ được cho là của cô bồ với chồng người vợ - Ảnh: Facebook 

Bồ trơ trẽn thách thức, tranh thủ khi mình đi vắng, đăng ảnh ôm con của mình lên Facebook. Hay lắm một thằng khi bị vợ biết ngoại tình và cho cơ hội quay lại nhưng vì đam mê tình yêu cháy bỏng mà không quay đầu.

Mình trải qua một thời gian chấn động tâm lí nặng, suy nhược sức khỏe và thần kinh để vượt qua hết tất cả. Chúng nó chui lủi hẹn nhau đi nhà nghỉ mình không bắt được. Ngày đêm mình suy nghĩ không ngủ đến khi tiều tụy rồi đến lúc vào viện, bố mẹ mình thương mình quá nên đón mình về nhà tĩnh dưỡng. Trong khoảng thời gian này chúng nó chui lủi chán rồi chúng nó lại rủ nhau đi lên bar ôm ấp nhau để bạn mình nhìn thấy gửi ảnh cho mình. Ok, mình nhịn.

Vợ phẫn uất vì bồ nhí quá trơ trẽn, công khai cặp với chồng người còn mượn luôn cả con để sống ảo - Ảnh 2

Vợ phẫn uất vì bồ nhí quá trơ trẽn, công khai cặp với chồng người còn mượn luôn cả con để sống ảo - Ảnh 3
Những dòng bình luận qua lại trên Facebook cá nhân đầy tình cảm mà người chồng dành cho kẻ thứ ba - Ảnh: Facebook

Rồi đến hôm nay lại có người gửi cho mình Facebook của chúng nó hiên ngang công khai yêu nhau thắm thiết mà không hề xấu hổ, gọi nhau là vợ chồng. Trong khi trên giấy tờ mình chưa hề bỏ chồng. Con mình được 1 tuổi thôi mà giờ phải chịu cảnh bố mẹ chia ly. Bọn họ thì hả hê vì mình không làm ầm mọi chuyện mà chịu đựng nên bọn nó lấn tới. Muốn được đến với nhau trọn đời trọn kiếp thì cũng nên làm xong cái đơn ly hôn đi đã nhé", lời tâm sự của cô vợ trong một hội nhóm trên Facebook.

Vợ phẫn uất vì bồ nhí quá trơ trẽn, công khai cặp với chồng người còn mượn luôn cả con để sống ảo - Ảnh 4

Vợ phẫn uất vì bồ nhí quá trơ trẽn, công khai cặp với chồng người còn mượn luôn cả con để sống ảo - Ảnh 5
Hình ảnh được cho là của anh chồng và cô bồ nhí - Ảnh: Internet

Đáng nói, trong những bức ảnh bồ nhí đăng lên mạng xã hội còn có bức ảnh cô ta chụp ảnh ôm ấp con gái của chị vợ cùng dòng caption "Yêu em của chị".

Vợ phẫn uất vì bồ nhí quá trơ trẽn, công khai cặp với chồng người còn mượn luôn cả con để sống ảo - Ảnh 6
Bồ nhí còn mượn con gái của chị vợ để 'sống ảo' - Ảnh: Facebook

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, những dòng tâm sự của cô vợ đã nhận về vô số bình luận phẫn nộ từ cư dân mạng. Hầu hết đều thông cảm với cô vợ đáng thương, chẳng những bị chồng phản bội mà còn bị bồ nhí thách thức, trêu tức đến phẫn uất.

"Xã hội này loạn hết rồi! Con giáp thứ 13 ngông ngênh, thách thức chẳng coi ai ra gì"; "Nếu là tôi thì tôi không bao giờ bỏ thời gian xem bất cứ thứ gì liên quan đến những con người bội bạc, vô lương tâm đó"; "Bỏ đi mà sống cho khỏe chị ơi, hơi đâu để ý đến những loại người này"; "Nếu là mình chắc không bình tĩnh nổi, phải dạy con tiểu tam kia một bài học"..., dân mạng bình luận.

Hiện cư dân mạng vẫn đang bàn tán, chia sẻ nhiệt tình về vụ việc.

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