Theo đó, chị vợ và cô bạn học chung từ cấp 3, chơi rất thân với nhau. Nhưng sau khi sinh con được một tháng, chị phát hiện chính người bạn mà chị luôn trân trọng đã trở thành kẻ thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của mình.

Từ trước đến nay, những vụ việc ngoại tình luôn nhận được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Mới đây nhất, câu chuyện người vợ bị chính bạn thân của mình “cắm sừng” khiến chị em xôn xao bàn tán.

Câu chuyện được người vợ chia sẻ trên mạng xã hội: “Tao với mày là bạn từ thời cấp 3, thân nhau là thế. Ngày tao cưới, mày đến chúc tao hạnh phúc. Tao không ngờ hạnh phúc của tao lại khiến tao sợ như vậy. Lúc tao bầu, mày hay dẫn tao đi chơi, đi cafe để tao thoải mái tinh thần.

Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Vậy mà tao vừa sinh xong 1 tháng mày đã kết bạn Facebook chồng tao, còn nói: ‘Hi anh, anh còn nhớ em là ai không?’. Tao lại không mảy may nghi ngờ gì, vì cũng có nhiều lúc đi chơi 3 người, tao, chồng tao và mày. 2 người trông ghét nhau là vậy đùng 1 cái tao được tặng ‘cặp sừng dài cả mét’, tận 8 tháng trời tao bị lừa dối mà vẫn không biết gì. Buồn cười ở chỗ lúc tao phát hiện mọi chuyện, mày lại chối, chồng tao đã thừa nhận tất cả rồi thì mày chối làm cái gì?

Tao đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, tao chưa bao giờ làm mày buồn hay giận. Tại sao mày lại làm vậy với tao? Tao có hiền như thế nào cũng không bao giờ tha thứ cho mày. Mày làm cô giáo hay làm gì vậy? Tao không mong gặp lại mày một lần nào nữa, đừng có đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác nếu không hậu quả không nhẹ nhàng đâu”.

Kèm theo đó, người vợ này còn đăng kèm những bức ảnh chụp lại tin nhắn của cô bạn kia. Dù xin lỗi nhưng cô bạn này lại lấy cớ “mẹ tao đang bị ung thư, vẫn chữa lâu nay” và uy hiếp “nếu tao chết, mày có hài lòng” để chị vợ bỏ qua vụ việc.

Tin nhắn giữa 'bồ nhí' và chồng của bạn thân mình - Ảnh: Facebook

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đặc biệt là chị em phụ nữ vô cùng bức xúc. Hầu hết mọi người đều cho rằng chị vợ quá hiền lành khi còn bình tĩnh nói chuyện tử tế với cô bạn thân kia.

Mặc dù nhắn tin xin lỗi nhưng thái độ của cô bạn không hề chân thành khiến nhiều người bức xúc - Ảnh: Facebook

“Mẹ bị ung thư nên có quyền giật chồng người ta à. Thôi cho bọn nó đến với nhau luôn đi cho có cái kết hạnh phúc. Bạn này hiền còn có thời gian ngồi nhắn tin cho nó đôi co chứ gặp tôi, tôi gài bẫy bắt tại trận rồi chẳng đánh đập chi hết tôi chỉ lấy hình khoả thân của bọn nó đem vô trường nhỏ này và cơ quan của thằng chồng dán khắp nơi cho xấu hổ với xã hội “, M.K bức xúc thay cho cô vợ trẻ tội nghiệp.

“Đàn ông có vợ thường thu hút 80% các chị em trên thế giới này vì nó có tiền và kinh nghiệm. Vợ là người đi cùng ta lúc hoạn nạn đến giàu sang, bồ là người đi cùng ta lúc giàu sang đến nghèo mạt. Chỉ có những kẻ ngu mới đi cặp bồ”, một cư dân mạng phân tích.

Mặc dù chưa rõ thực hư như thế nào nhưng câu chuyện hiện đang thu hút sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng.