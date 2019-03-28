Chồng bỏ vợ đang nuôi con nhỏ đi ngoại tình vì 2 năm không được 'ân ái' khiến nhiều chị em bức xúc

Xã hội 28/03/2019 16:14

Trong thời gian vợ sinh con, người chồng vì không được thỏa mãn nhu cầu đã tìm đến người thứ ba.

Để vun vén gia đình, phụ nữ đã phải hy sinh rất nhiều từ tuổi trẻ cho đến nhan sắc. Thế nhưng không phải ai cũng nhận được sự đền đáp xứng đáng. Thậm chí có người hy sinh tuổi thanh xuân để nhận lấy sự phản bội từ người đàn ông mà mình đã hết mực yêu thương.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện cay đắng của một người vợ trẻ phát hiện chồng ngoại tình khi cô đang vất vả nuôi con nhỏ.

“Mình đang có em bé nhỏ nhưng vì tức quá nên nửa đêm rồi vẫn không ngủ được. Thứ 7 tuần trước, mình vô tình phát hiện ra tin nhắn Zalo của chồng mình và cô này. Trước đó 2 tuần, chồng mình có nói đi Phan Rang - Đà Lạt công tác.

Sau khi phát hiện sự việc, mình đã cho cả gia đình bên chồng biết và giấu gia đình bên mình, mình sợ mẹ mình buồn nên đã cố nhẫn nhịn. Sau khi biết bị phát hiện chồng mình nhắn tin xin lỗi mình.

Gia đình chồng có ngồi lại nói chuyện nhưng thái độ của chồng mình luôn cho rằng chuyện phản bội vợ con không hề quan trọng để mọi người làm lớn chuyện như thế và nhận sai cho qua.

Hôm thứ 2 mẹ chồng mình có gọi điện thoại cho cô này thì cô ấy nói chỉ là bạn bè lúc trước làm bên công ty rượu (làm tiếp thị rượu và hát phòng trà thế mà chồng mình lại lưu danh bạ tên khác mới đáng sợ). Mẹ mình vẫn nói chuyện rất nhẹ nhàng, không muốn vạch trần dù đã biết tất cả, chỉ muốn cảnh báo rằng chồng mình là người đã có gia đình, có vợ, có con.

Chồng bỏ vợ đang nuôi con nhỏ đi ngoại tình vì 2 năm không được 'ân ái' khiến nhiều chị em bức xúc - Ảnh 1
Những bức ảnh hạnh phúc của người chồng và bồ nhí bị vợ phát hiện - Ảnh: Facebook

Tối hôm đó chồng mình về cũng bảo là 2 người đã kết thúc, bảo là do 2 năm không gần gũi chăn gối nên không kiềm chế được (do từ lúc mình mang thai đến nay chưa quan hệ lại, bé con ngủ cùng bố mẹ nên mình ưu tiên chăm con).

Mình tạm tin cho đến khi vừa nãy mình lại cầm điện thoại chồng mình lên thì thấy số điện thoại cô ấy lại được đổi thành tên người khác, Zalo 2 người vẫn bình luận vui vẻ với nhau như chưa từng có gì xảy ra? Bây giờ mình nên làm gì tiếp tục đây mọi người? Bé con mình chưa được 16 tháng tuổi, nhìn con vui mừng mỗi lần bên ba mà mình đau lòng như cắt”, người vợ đau đớn kể lại câu chuyện của mình trên mạng xã hội.

Kèm theo những dòng tâm sự này, người vợ còn đăng tải những bức ảnh chụp chung hạnh phúc và tin nhắn mùi mẫn của chồng mình và cô gái kia.

Chồng bỏ vợ đang nuôi con nhỏ đi ngoại tình vì 2 năm không được 'ân ái' khiến nhiều chị em bức xúc - Ảnh 2Chồng bỏ vợ đang nuôi con nhỏ đi ngoại tình vì 2 năm không được 'ân ái' khiến nhiều chị em bức xúc - Ảnh 3Chồng bỏ vợ đang nuôi con nhỏ đi ngoại tình vì 2 năm không được 'ân ái' khiến nhiều chị em bức xúc - Ảnh 4Chồng bỏ vợ đang nuôi con nhỏ đi ngoại tình vì 2 năm không được 'ân ái' khiến nhiều chị em bức xúc - Ảnh 5Chồng bỏ vợ đang nuôi con nhỏ đi ngoại tình vì 2 năm không được 'ân ái' khiến nhiều chị em bức xúc - Ảnh 6Chồng bỏ vợ đang nuôi con nhỏ đi ngoại tình vì 2 năm không được 'ân ái' khiến nhiều chị em bức xúc - Ảnh 7Chồng bỏ vợ đang nuôi con nhỏ đi ngoại tình vì 2 năm không được 'ân ái' khiến nhiều chị em bức xúc - Ảnh 8

Chồng bỏ vợ đang nuôi con nhỏ đi ngoại tình vì 2 năm không được 'ân ái' khiến nhiều chị em bức xúc - Ảnh 9
Những tin nhắn và người chồng và bồ nhí nhắn cho nhau - Ảnh: Facebook

Trong đoạn hội thoại với người thứ ba, người chồng nói rằng bản thân và vợ đã rạn nứt từ lâu nên anh ta mới yêu và muốn có con với cô. Tuy nhiên vì thời gian chưa thích hợp nên phải chờ đợi thêm. Về phía mình, sau khi lén lút quan hệ, du lịch với nhân tình, "kẻ thứ ba" đã xin lỗi, ăn năn vì phá hoại gia đình người khác.

Chồng bỏ vợ đang nuôi con nhỏ đi ngoại tình vì 2 năm không được 'ân ái' khiến nhiều chị em bức xúc - Ảnh 10
Sau khi bị phát hiện, dù tỏ ra ăn năn nhưng hai người này vẫn tiếp tục tương tác với nhau trên Zalo - Ảnh: Facebook

Qua câu chuyện cùng những bức ảnh được người vợ chia sẻ, chị em phụ nữ vô cùng xót xa và đồng cảm với cô vợ trẻ khi vừa nuôi con nhỏ, vừa đối mặt với cú sốc tinh thần này. Bên cạnh đó, nhiều người còn bày tỏ sự lo lắng cho đứa trẻ.

Chồng bỏ vợ đang nuôi con nhỏ đi ngoại tình vì 2 năm không được 'ân ái' khiến nhiều chị em bức xúc - Ảnh 11Chồng bỏ vợ đang nuôi con nhỏ đi ngoại tình vì 2 năm không được 'ân ái' khiến nhiều chị em bức xúc - Ảnh 12

Chồng bỏ vợ đang nuôi con nhỏ đi ngoại tình vì 2 năm không được 'ân ái' khiến nhiều chị em bức xúc - Ảnh 13
Tin nhắn xin lỗi của người chồng - Ảnh: Facebook

Sau khi đọc bài viết trên, chị em phụ nữ vô cùng bức xúc trước sự phản bội của người chồng lăng nhăng. Tuy nhiên cũng không ít người thắc mắc rằng tại sao chị vợ lại bắt chồng “nhịn” đến hai năm dẫn đến việc đi tìm bồ nhí.

Hiện tại, mặc dù vẫn chưa có thông tin gì thêm nhưng câu chuyện vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Người vợ trong vụ phát hiện “chồng đảm” ngoại tình hot nhất MXH: "Kẻ thứ 3 là người quen và tôi sẽ để họ toại nguyện đến với nhau"

Người vợ trong vụ phát hiện “chồng đảm” ngoại tình hot nhất MXH: "Kẻ thứ 3 là người quen và tôi sẽ để họ toại nguyện đến với nhau"

Trên đời này chỉ có 2 loại đàn ông, 1 là phản bội 1 lần và 2 là phản bội cả đời. Nếu phụ nữ chúng ta cho loại đàn ông thứ nhất có cơ hội chuộc lỗi, ắt anh ta sẽ biến thành loại đàn ông thứ 2.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ bắt quả tang chồng ngoại tình chồng ngoại tình vì sex thiếu thốn tình dục

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 28 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 53 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 8 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 9 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản