Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện cay đắng của một người vợ trẻ phát hiện chồng ngoại tình khi cô đang vất vả nuôi con nhỏ.

Để vun vén gia đình, phụ nữ đã phải hy sinh rất nhiều từ tuổi trẻ cho đến nhan sắc. Thế nhưng không phải ai cũng nhận được sự đền đáp xứng đáng. Thậm chí có người hy sinh tuổi thanh xuân để nhận lấy sự phản bội từ người đàn ông mà mình đã hết mực yêu thương.

Sau khi phát hiện sự việc, mình đã cho cả gia đình bên chồng biết và giấu gia đình bên mình, mình sợ mẹ mình buồn nên đã cố nhẫn nhịn. Sau khi biết bị phát hiện chồng mình nhắn tin xin lỗi mình.

“Mình đang có em bé nhỏ nhưng vì tức quá nên nửa đêm rồi vẫn không ngủ được. Thứ 7 tuần trước, mình vô tình phát hiện ra tin nhắn Zalo của chồng mình và cô này. Trước đó 2 tuần, chồng mình có nói đi Phan Rang - Đà Lạt công tác.

Gia đình chồng có ngồi lại nói chuyện nhưng thái độ của chồng mình luôn cho rằng chuyện phản bội vợ con không hề quan trọng để mọi người làm lớn chuyện như thế và nhận sai cho qua.

Hôm thứ 2 mẹ chồng mình có gọi điện thoại cho cô này thì cô ấy nói chỉ là bạn bè lúc trước làm bên công ty rượu (làm tiếp thị rượu và hát phòng trà thế mà chồng mình lại lưu danh bạ tên khác mới đáng sợ). Mẹ mình vẫn nói chuyện rất nhẹ nhàng, không muốn vạch trần dù đã biết tất cả, chỉ muốn cảnh báo rằng chồng mình là người đã có gia đình, có vợ, có con.

Những bức ảnh hạnh phúc của người chồng và bồ nhí bị vợ phát hiện - Ảnh: Facebook

Tối hôm đó chồng mình về cũng bảo là 2 người đã kết thúc, bảo là do 2 năm không gần gũi chăn gối nên không kiềm chế được (do từ lúc mình mang thai đến nay chưa quan hệ lại, bé con ngủ cùng bố mẹ nên mình ưu tiên chăm con).

Mình tạm tin cho đến khi vừa nãy mình lại cầm điện thoại chồng mình lên thì thấy số điện thoại cô ấy lại được đổi thành tên người khác, Zalo 2 người vẫn bình luận vui vẻ với nhau như chưa từng có gì xảy ra? Bây giờ mình nên làm gì tiếp tục đây mọi người? Bé con mình chưa được 16 tháng tuổi, nhìn con vui mừng mỗi lần bên ba mà mình đau lòng như cắt”, người vợ đau đớn kể lại câu chuyện của mình trên mạng xã hội.

Kèm theo những dòng tâm sự này, người vợ còn đăng tải những bức ảnh chụp chung hạnh phúc và tin nhắn mùi mẫn của chồng mình và cô gái kia.

Những tin nhắn và người chồng và bồ nhí nhắn cho nhau - Ảnh: Facebook

Trong đoạn hội thoại với người thứ ba, người chồng nói rằng bản thân và vợ đã rạn nứt từ lâu nên anh ta mới yêu và muốn có con với cô. Tuy nhiên vì thời gian chưa thích hợp nên phải chờ đợi thêm. Về phía mình, sau khi lén lút quan hệ, du lịch với nhân tình, "kẻ thứ ba" đã xin lỗi, ăn năn vì phá hoại gia đình người khác.

Sau khi bị phát hiện, dù tỏ ra ăn năn nhưng hai người này vẫn tiếp tục tương tác với nhau trên Zalo - Ảnh: Facebook

Qua câu chuyện cùng những bức ảnh được người vợ chia sẻ, chị em phụ nữ vô cùng xót xa và đồng cảm với cô vợ trẻ khi vừa nuôi con nhỏ, vừa đối mặt với cú sốc tinh thần này. Bên cạnh đó, nhiều người còn bày tỏ sự lo lắng cho đứa trẻ.

Tin nhắn xin lỗi của người chồng - Ảnh: Facebook

Sau khi đọc bài viết trên, chị em phụ nữ vô cùng bức xúc trước sự phản bội của người chồng lăng nhăng. Tuy nhiên cũng không ít người thắc mắc rằng tại sao chị vợ lại bắt chồng “nhịn” đến hai năm dẫn đến việc đi tìm bồ nhí.

Hiện tại, mặc dù vẫn chưa có thông tin gì thêm nhưng câu chuyện vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.