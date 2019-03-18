Vì muốn cho con có gia đình đầy đủ bố mẹ, người vợ bằng lòng tha thứ việc chồng ngoại tình. Thế nhưng sau đó, cô lại phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh nóng của chồng và nữ sinh viên ngay trong nhà.

Ngoại tình là một trong những lỗi lầm khó tha thứ nhất trong hôn nhân. Dù biết vậy nhưng nhiều người đàn ông vẫn không thể thoát khỏi cám dỗ, nhẫn tâm phản bội lại vợ mình.

Khi biết chồng có mối quan hệ mờ ám bên ngoài, nhiều bà vợ chọn cách ly hôn vì không thể chấp nhận được sự phản bội. Tuy nhiên, vẫn có không ít người chấp nhận tha thứ cho chồng với hy vọng giữ được gia đình êm ấm cho con như người phụ nữ trong câu chuyện dưới đây.

Vì muốn cho con 1 mái ấm đủ đầy, chị S. đã tha thứ cho chồng để rồi anh ta lại tiếp tục ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, chị S. là một giảng viên đại học tại Đài Loan. Ban đầu, cuộc sống hôn nhân của chị và chồng rất hạnh phúc. Nhưng đến đầu năm ngoái, chị phát hiện chồng mình ngoại tình.

Lúc này, chồng chị S. viết giấy cam kết hứa sẽ không tái phạm. Anh ta cam kết nếu còn qua lại với người phụ nữ khác sẽ ký giấy ly hôn vô điều kiện, đồng thời để vợ sở hữu ngôi nhà và không giành quyền nuôi con.

Vì không muốn làm mẹ đơn thân và cho con có gia đình hạnh phúc nên chị đã đồng ý tha thứ cho chồng.

Tuy nhiên, sau đó không lâu chị S. lại phát hiện một chiếc đĩa ghi lại hình ảnh nhạy cảm chồng và một nữ sinh viên trong lớp chị dạy.

Sau đó, chị S. đã quyết định ly hôn và yêu cầu chồng bồi thường hơn 10 triệu nhân dân tệ (34 tỷ đồng). Trong phiên tòa xét xử, người chồng thừa nhận việc ngoại tình, đồng ý ly hôn nhưng không chuyển nhượng nhà như cam kết trước đó.

Chân dung người chồng đâm chết vợ vì nghe đồn vợ mình ngoại tình với tài xế riêng Nghe nhiều người bàn tán vợ mình có tình cảm với tài xế riêng, Dân dùng dao đâm vào bụng khiến chị Kỳ bị thương nặng. Mặc dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tha-thu-cho-chong-ngoai-tinh-vo-dau-don-phat-hien-clip-nong-cua-chong-va-nu-sinh-vien-trong-nha-318775.html