Chân dung người chồng đâm chết vợ vì nghe đồn vợ mình ngoại tình với tài xế riêng

Tin nóng 26/02/2019 15:15

Nghe nhiều người bàn tán vợ mình có tình cảm với tài xế riêng, Dân dùng dao đâm vào bụng khiến chị Kỳ bị thương nặng. Mặc dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Trưa nay (26/2), Công an quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) xác nhận vừa tạm giữ đối tượng Trần Văn Dân (sinh năm 1970, trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là chị Đào Thị Kỳ (sinh năm 1977, vợ Dân).

Trước đó, vào tối 25/2, Dân và chị Kỳ có mâu thuẫn với nhau. Sau khi tranh cãi, chị Kỳ lấy xe máy đi khỏi nhà nên Dân gọi chị quay về.

Sau đó, hai vợ chồng vào phòng ngủ nói chuyện. Lúc này, cả hai lại tiếp tục mâu thuẫn. Trong lúc bức xúc, Dân dùng dao đe dọa, buộc chị Kỳ thừa nhận việc ngoại tình.

Chân dung người chồng đâm chết vợ vì nghe đồn vợ mình ngoại tình với tài xế riêng - Ảnh 1
Sau khi giết vợ, Trần Văn Dân đến cơ quan công an đầu thú - Ảnh: Internet

Sợ hãi, chị Kỳ thừa nhận có tình cảm với người lái xe của gia đình nên liên tục van xin chồng tha lỗi. Nghe vậy, Dân vô cùng tức giận và cầm dao đâm vào bụng vợ.

Thấy chị Kỳ bị thương, mất nhiều máu, Dân liền gọi hai người con đến đỡ mẹ đi cấp cứu. Mặc dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, đối tượng đã đến cơ quan chức năng đầu thú và thừa nhận hành vi của mình.

Tại đây, bước đầu Dân khai nhận vì thời gian gần đây nghe mọi người bàn tán vợ có quan hệ tình cảm với tài xế của gia đình nên cả hai thường xảy ra mâu thuẫn.

Thời gian qua liên tục xảy ra nhiều vụ ghen tuông, giết người gây xôn xao.

Cụ ông U70 giết người tình vì ghen tuông

Vào ngày 22/2, ông Lê Văn Kha (67 tuổi, trú tại xã Hưng Yên, huyện An Biên, Kiên Giang) phát hiện người sống chung với mình như vợ chồng là bà Huỳnh Mỹ Hiệp (50 tuổi, ngụ xã Hưng Yên, huyện An Biên, Kiên Giang) nói chuyện điện thoại với một người đàn ông lạ.

Chân dung người chồng đâm chết vợ vì nghe đồn vợ mình ngoại tình với tài xế riêng - Ảnh 2
Cụ ông giết hại người tình nhỏ hơn 17 tuổi vì ghen tuông - Ảnh: Internet

Trong lúc cãi nhau, bà Hiệp nói muốn chia tay, cắt đứt quan hệ. Nghe vậy, ông Kha bỏ đi ngủ. Đến rạng sáng ngày 23/2, nghĩ đến câu nói của bà Hiệp, ông Kha ra sau nhà lấy dao, ôm người tình từ phía sau rồi đâm 2 nhát vào cổ bà Hiệp khiến nạn nhân đứt động mạch, sốc mất máu rồi tử vong.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến ngày 24/2 ông Kha mới đến cơ quan công an đầu thú.

Chân dung cụ ông U70 giết người tình nhỏ hơn gần 20 tuổi vì ghen

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Thấy người tình gọi điện thoại cho người khác, ông Kha cho rằng bà Hiệp đã thay lòng nên dùng dao sát hại.

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