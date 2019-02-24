Chân dung cụ ông U70 giết người tình nhỏ hơn gần 20 tuổi vì ghen

Tin nóng 24/02/2019 12:03

Thấy người tình gọi điện thoại cho người khác, ông Kha cho rằng bà Hiệp đã thay lòng nên dùng dao sát hại.

Hôm nay (24/2), trao đổi với báo chí, Đại tá Phạm Trung Thành – Trưởng phòng tham mưu tổng hợp Công an tỉnh Kiên Giang xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam nghi phạm Lê Văn Kha (67 tuổi, trú tại xã Hưng Yên, huyện An Biên, Kiên Giang) để điều tra hành vi giết người.

Nạn nhân là bà Huỳnh Mỹ Hiệp (50 tuổi, ngụ xã Hưng Yên, huyện An Biên, Kiên Giang, người sống chung như vợ chồng với ông Kha).

Chân dung cụ ông U70 giết người tình nhỏ hơn gần 20 tuổi vì ghen - Ảnh 1
Ông Kha sát hại người tình vì ghen tuông - Ảnh: Internet

Theo đó, bà Hiệp và ông Kha sống với nhau như vợ chồng suốt 2 năm nay. Cách đây ít ngày, phát hiện bà Hiệp nghe điện thoại của người đàn ông lạ, ông Kha gặng hỏi nên xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cãi nhau, bà Hiệp nói muốn chia tay, cắt đứt quan hệ. Nghe vậy, ông Kha bỏ đi ngủ chứ không nói gì thêm.

Đến rạng sáng ngày 23/2, nhớ lại câu nói đòi chia tay của bà Hiệp, ông Kha đi ra phía sau nhà lấy con dao nhọn, ôm bà Hiệp từ phía sau rồi đâm 2 nhát vào cổ khiến nạn nhân đứt động mạch dẫn đến sốc mất máu cấp rồi tử vong.

Sau khi gây án, ông Kha bỏ trốn khỏi hiện trường, đến sáng nay mới tới Công an huyện An Biên đầu thú.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Thời gian qua xảy ra không ít vụ việc giết người vì ghen tuông khiến dư luận bàng hoàng.

Chồng sát hại, phân xác vợ ném xuống sông

Vào ngày 1/2 (27 Tết), nhân viên một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Xuân Mai đã đến cơ quan công an trình báo việc chủ nhà nghỉ là bà Đ.T.H. (sinh năm 1960, chủ chuỗi nhà nghỉ ở thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) mất tích bí ẩn.

Sau khi nhận được tin từ người dân, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và ra quyết định tạm giữ hình sự 4 tháng đối với ông Đỗ Ngọc Anh (sinh năm 1964, trú thôn Giao Tác, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội) để điều tra vụ việc.

Chân dung cụ ông U70 giết người tình nhỏ hơn gần 20 tuổi vì ghen - Ảnh 2
Nơi ông Anh ném thi thể nạn nhân phi tang - Ảnh: Internet

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm thừa nhận đã sát hại vợ rồi phân xác và phi tang xuống cầu Đông Trù.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc và tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Chồng sát hại, vứt xác vợ xuống sông: Con trai riêng của nghi phạm 'tố' nạn nhân từng công khai tìm tình mới

Chồng sát hại, vứt xác vợ xuống sông: Con trai riêng của nghi phạm 'tố' nạn nhân từng công khai tìm tình mới

Liên quan tới vụ chồng sát hại rồi phân xác vợ ném xuống sông Hồng phi tang, con riêng của nghi phạm cho biết bà H. (nạn nhân) từng công khai tìm tình mới.

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