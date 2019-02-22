Chồng sát hại, vứt xác vợ xuống sông: Con trai riêng của nghi phạm 'tố' nạn nhân từng công khai tìm tình mới

Xã hội 22/02/2019 15:10

Liên quan tới vụ chồng sát hại rồi phân xác vợ ném xuống sông Hồng phi tang, con riêng của nghi phạm cho biết bà H. (nạn nhân) từng công khai tìm tình mới.

Để làm rõ vụ án bà Đ.T.H (sinh năm 1960, chủ chuỗi nhà nghỉ ở thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) bị chồng sát hại, hôm qua (21/2) công an đã đưa 3 chú chó nghiệp vụ đến khám nhà và tìm kiếm tang vật.

Tại đây, cơ quan công an tìm được một con dao và một cái thớt khả nghi.

Chồng sát hại, vứt xác vợ xuống sông: Con trai riêng của nghi phạm 'tố' nạn nhân từng công khai tìm tình mới - Ảnh 1
Đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, trong cuộc trao đổi với một số cơ quan báo chí, anh Đ.N.Q (con trai ông Đỗ Ngọc Anh – nghi phạm trong vụ án) cho biết nguyên nhân xảy ra vụ án có thể không chỉ vì mâu thuẫn tiền bạc.

Theo chia sẻ của anh Q., ngay từ đầu gia đình đã phản đối chuyện tình cảm của ông Anh và bà H. Tuy nhiên vì ông quá kiên quyết nên mọi người cũng đồng ý và làm lễ cưới trước sự chứng kiến của hai họ.

Chồng sát hại, vứt xác vợ xuống sông: Con trai riêng của nghi phạm 'tố' nạn nhân từng công khai tìm tình mới - Ảnh 2
Tại ngôi nhà xảy ra sự việc, cơ quan chức năng tìm thấy con dao và cái thớt khả nghi - Ảnh: Internet

Kể từ đó, ông đã giấu con bán đất đai để đầu tư với bà H. Sau đó không lâu, ông Anh phát hiện bà H. công khai tìm người tình mới.

“Cha tôi phát hiện bà H. công khai tìm bạn tình. 'Bà H. đang công khai tìm người đàn ông khác', nói xong câu đấy thì cha tôi đưa ra một tập giấy có nội dung 'Phụ nữ cô đơn, cần bạn tình (không phân biệt tuổi tác)', thái độ ông ấy rất bực tức”, anh Q. chia sẻ trên tờ Tổ quốc.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 27 Tết (tức ngày 1/2), Công an thị trấn Xuân Mai nhận được trình báo của nhân viên một nhà nghỉ trên địa bàn về việc chủ nhà nghỉ này mất tích bí ẩn.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Đỗ Ngọc Anh (sinh năm 1964, trú thôn Giao Tác, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội) có liên quan đến vụ án nên triệu tập và ra quyết định tạm giữ hình sự 4 tháng để điều tra.

Tại đây, nghi phạm thừa nhận mình đã sát hại vợ rồi phân xác, phi tang xuống cầu Đông Trù. Tuy nhiên, vì lời khai của Đỗ Ngọc Anh còn nhiều mâu thuẫn nên cơ quan chức năng phải tiến hành khám nghiệm lại hiện trường và tìm kiếm thi thể bà H.

Được biết, bà H. là chủ chuỗi nhà nghỉ Hoa Anh Đào tại khu vực Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai. Ông Đỗ Ngọc Anh là người chồng thứ hai của bà H., cả hai kết hôn vào năm 2017.

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