Rúng động: Nghi án chồng kém tuổi sát hại vợ, ném xác xuống sông Hồng

Tin nóng 15/02/2019 11:49

Sau hơn 2 năm kết hôn với người chồng nhỏ hơn 4 tuổi, bà Đ.T.H bị chính người đàn ông mình yêu thương sát hại rồi vứt xác xuống sông Hồng.

Chiều qua (14/2), trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Huy Du, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) xác nhận trên địa bàn đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng vào ngày 1/2/2019 (27 Tết).

Nạn nhân là bà Đ.T.H (sinh năm 1960, ngụ thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), chủ nhà nghỉ Hoa Anh Đào. Cơ quan chức năng địa phương xác định người liên quan đến vụ án là ông Đ.N.A (sinh năm 1964, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội, chồng của nạn nhân).

Trước đó vào ngày 1/2/2019, chính quyền địa phương nhận được trình báo của nhân viên nhà nghỉ Hoa Anh Đào về việc bà chủ mất tích.

Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định vụ việc có liên quan đến ông Đ.N.A. Đến ngày 2/2, cơ quan công an đã triệu tập ông A. đến trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Rúng động: Nghi án chồng kém tuổi sát hại vợ, ném xác xuống sông Hồng - Ảnh 1
Nhà nghỉ Hoa Anh Đào cơ sở 1, nơi nạn nhân sinh sống và cũng là nơi xảy ra án mạng - Ảnh: Internet

Được biết bà H. quê ở huyện Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình, hiện đang là chủ hệ thống nhà nghỉ có 3 cơ sở tại thị trấn Xuân Mai). Bà H. từng có 1 đời chồng, đã ly dị nhiều năm, hai con riêng đều đã lớn. Con gái đi lấy chồng còn con trai thì đang đi học xa nhà.

Đến năm 2017, bà H. kết hôn với ông A. Kể từ đó đến nay, ông A, thường xuyên đi lại giữa huyện Đông Anh và thị trấn Xuân Mai còn bà H. hằng ngày đều ở tại nhà nghỉ cơ sở 1.

Hàng xóm vô cùng bàng hoàng khi biết tin bà H. bị chồng sát hại và ném xác xuống sông phi tang. Một người dân cho biết, chỉ đến khi cảnh sát đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường thì họ mới biết sự việc.

Được biết hiện thi thể của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

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