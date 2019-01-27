Trước đó vào ngày 23/1, mẹ chị A. nghe tiếng con gái khóc cầu cứu trước nhà nên chạy ra kiểm tra. Nhìn thấy con gái bị thương, người bê bết máu nên bà hô hoán cầu cứu. Chị A. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 26/1, công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã tạm giữ đối tượng Võ Hữu Bá (42 tuổi, ngụ Đồng Nai, trú huyện Hóc Môn) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là chị A. (39 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn).

Nhận được thông tin từ người dân, công an đã nhanh chóng đến hiện trường để điều tra, làm rõ. Kết quả điều tra cho thấy trên người nạn nhân có gần 20 vết thương, trong đó có nhiều nhát nằm ở vùng nhạy cảm. Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe của nạn nhân đã dần hồi phục.

Vì ghen tuông, Bá dùng dao đâm vào vùng nhạy cảm của người tình - Ảnh minh họa: Internet

Được biết Bá là bạn trai của chị A., trước đó cả hai sống với nhau như vợ chồng.

Đến ngày 24/1, đối tượng Bá đã đến công an phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để đầu thú. Đơn vị này sau đó đã di lý đối tượng Bá về trụ sở công an huyện Hóc Môn để lấy lời khai. Tại đây, Bá khai vì ghen tuông nên khi tranh cãi với bạn gái đã dùng kéo đâm chị A. nguy kịch.

Trong tình yêu, ghen tuông đúng cách có thể giúp tình cảm của các cặp đôi ngày càng nồng thắm nhưng ghen tuông mù quáng sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường, điển hình như trường hợp dưới đây.

Rạch nát mặt vợ vì ghen tuông

Mặc dù đã nhiều tháng trôi qua nhưng người dân ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc chị V.T.O (sinh năm 1978, ngụ huyện Yên Thế, Bắc Giang) bị chồng dùng dao rạch nát khuôn mặt.

Được biết, chị O. và H.V.V (sinh năm 1973) kết hôn vào ngày 4/12/2016. Hơn một năm sau, chị O. đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Đến ngày 1/7/2018, chị O. về nước thăm ba mẹ bị bệnh nặng.

Trước khi đi Đài Loan, chị O. có gửi cho V. một số tài sản, sau đó chị còn gửi tiền về cho chồng sống và trang trải nợ nần.

Gương mặt chị O. sau khi bị V. rạch nát - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vào ngày 8/7/2018, khi gặp lại vợ, ông V. cho rằng chị O. có người tình bên nước ngoài nên giằng lấy điện thoại của vợ đập vỡ và cắt nát quần áo.

Trước những hành động bạo lực của V., chị O. đã trở về nhà anh trai để lánh nạn. Khi chị O. quay về để nói V. đưa lại sổ đỏ chị đã gửi trước đó thì bất ngờ bị V. khống chế, dùng dao rạch mặt gây thương tích nặng.

Sau khi gây án, V. đã rời khỏi hiện trường. Chị O. được người thân đưa tới bệnh viện để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vào ngày 5/12/2018, trong buổi xét xử tại Tòa án nhân dân huyện Yên Thế (Bắc Giang), Hội đồng xét xử đã tuyên phạt V. 2 năm 3 tháng tù giam và buộc bồi thường 76 triệu đồng cho bị hại.