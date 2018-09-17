Ghen tuông vô cớ, người chồng đã dụ vợ mình lên đồi vắng rồi đánh đập dã man, lấy dao cắt tóc, gân chân khiến nạn nhân bị thương nặng.

Trưa 12/9, sau khi ăn trưa với đồng nghiệp về, chị N.T.H (sinh năm 1984, công tác tại Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) bị chồng là D.V.T (sinh năm 1982, cư trú tại khu 7, phường 7, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) lừa lên khu vực đồi vắng rồi dùng dao đe dọa, hành hung.

Mặc dù nạn nhân đã van xin nhưng T. vẫn đánh đập, dùng dao cắt tóc và chân của vợ - Ảnh: Internet

Trao đổi với báo chí, chị gái của chị T.H kể rằng T. đã chở vợ đến một khu đồi vắng dọa giết, đồng thời ép nạn nhân vào tường, đấm vào mặt và đầu. Sau khi đe dọa, đánh đập, T. mở cốp xe lấy một con dao rồi cắt tóc và cắt vào phần đầu gối, cẳng chân của vợ khiến nạn nhân bị thương rất nặng.

Sau đó, người đàn ông này còn gọi điện thoại cho gia đình vợ đến giải quyết. Trong lúc chờ gia đình vợ đến, T. lại tiếp tục đánh đập chị T.H dã man mặc dù nạn nhân đã hết lời van xin.

Khi người thân đến, nhìn thấy chị T.H. bị bạo hành dã man, gia đình đã gọi điện trình báo sự việc với cơ quan công an và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Sức khỏe chị H. hiện đã hồi phục nhưng tinh thần vẫn còn hoảng loạn - Ảnh: Internet

Theo kết quả chẩn đoán của bệnh viện, chị T.H. bị chấn thương nặng vùng đầu, mặt. Phần dưới đầu gối và cẳng chân có nhiều vết thương sâu. Trải qua hơn 5 ngày điều trị, dù sức khỏe đã ổn định hơn rất nhiều nhưng tinh thần nạn nhân vẫn còn rất hoảng loạn.

Cũng theo gia đình của nạn nhân, đối tượng T. thường xuyên đánh đập vợ vì ghen tuông vô cớ. Suốt nhiều năm qua, chị H. đã cố gắng chịu đựng những trận đòn roi của chồng để giữ gìn hạnh phúc gia đình nhưng T. vẫn không bỏ thói côn đồ, đỉnh điểm là trận đòn vào ngày 12/9 vừa qua.

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, triệu tập D.V.T đến lấy lời khai để làm rõ vụ việc.

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