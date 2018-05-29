Sau khi đánh vợ ngã xuống đường, người đàn ông còn nhẫn tâm đạp vào mặt nạn nhân khiến chị gần như ngất xỉu.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ bị chồng đánh gần ngất xỉu ngay giữa chợ khiến dân mạng vô cùng bức xúc.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, người phụ nữ sau khi bị đánh không thể đứng lên mà phải nhờ những người xung quanh dìu dậy. Trong khi đó, sau khi đánh vợ xong, người chồng định bỏ đi nơi khác nhưng bị một số người ở đó ngăn cản.

Một người gần đó nói: “Anh đừng có làm như vậy, vợ mình mà anh làm như kẻ thù”. Được biết đoạn clip trên xảy ra ở cổng chợ Tây Thành (thành phố Thanh Hóa).

Người phụ nữ bị đánh gần như ngất xỉu giữa chợ - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, mọi người đều tỏ ra bức xúc với hành vi của người đàn ông này.

“Là đàn ông mà đánh vợ như vậy thì chỉ là đồ bỏ đi. Nghĩ sao mà đánh vợ tơi tả như vậy ngay giữa chợ”, N.M bức xúc.

“Sống được tiếp thì sống, không được thì thôi chứ sao mà đánh đập như vậy. Phụ nữ đúng thật là khổ, lấy được chồng hiền lành thương vợ thì sung sướng. Lấy phải chồng vũ phu khiến cuộc đời khổ sở vô cùng”, L.O nói.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

“Chị ơi, em khuyên chị một lời chân thành là nên bỏ người đàn ông ấy đi, đừng để anh ta tiếp tục làm khổ cuộc đời mình nữa”, N.M khuyên.

“Khốn kiếp. Nhiều khi vợ chồng mình cũng giận nhau. Ức chế tột đỉnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình phải dùng vũ lực để hành xử với vợ. Quá lắm thì nói qua nói lại, chịu không được thì bỏ đi chứ không bao giờ có chuyện như thế này”, T.L phẫn nộ.

“Có hiểu cái ý nghĩa của chữ chồng chữ cha là gì không? Phải bảo vệ, lo lắng, bao bọc và che chở cho gia đình vợ con của mình! Không phải hành hạ đánh đập như thú vật. Thú cũng không được hành hạ huống chi con người. Thử để người ta đập nó như vậy coi sao”, C.D nói.

Chồng đánh vợ rồi cột dây vào cổ lôi đi giữa chợ: Sự thật bất ngờ đằng sau Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người vợ bị chồng lôi cổ, chửi bới ngay giữa chợ khiến cư dân mạng xôn xao. Sự thật đàng sau câu chuyện này là gì?

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