Cận Tết, chồng dùng dao cắt cổ vợ tử vong ngay trên giường, nghi do ghen tuông

Tin nóng 18/01/2019 14:47

Người đàn ông ở Yên Bái dùng dao sát hại vợ ngay trên giường vào lúc rạng sáng nay (18/1). Người thân đoán có thể do mâu thuẫn vì ghen tuông.

Sáng nay (18/1), trao đổi với báo chí, Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết đơn vị này đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thìn (sinh năm 1991, trú tại thôn Làng Chẹo, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, Yên Bái) để điều tra hành vi giết người.

Cận Tết, chồng dùng dao cắt cổ vợ tử vong ngay trên giường, nghi do ghen tuông - Ảnh 1
Chị Tươi bị chồng sát hại ngay trên giường lúc rạng sáng - Ảnh: Dân Việt

Theo đó, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, công an xã An Thịnh nhận được tin chị Phạm Thị Tươi (sinh năm 1991) bị chồng là Nguyễn Văn Thìn dùng dao cắt cổ dẫn đến tử vong.

Sau khi nhận được thông tin, công an xã đã phối hợp với công an huyện Văn Yên vào cuộc điều tra, bắt nghi can đưa về trụ sở để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng đau lòng có thể là do ghen tuông.

Thời gian gần đây, có khá nhiều vụ án mạng xảy ra do ghen tuông khiến dư luận bàng hoàng.

Chồng cuồng ghen đâm chết vợ dù đang ly thân

Cận Tết, chồng dùng dao cắt cổ vợ tử vong ngay trên giường, nghi do ghen tuông - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Internet

Vào khoảng 3 giờ 45 phút ngày 5/12/2018, vì nghi ngờ vợ mình là chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung (sinh năm 1990, ngụ huyện Lai Vung) có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên Hải chặn xe máy của chị Nhung trên tuyến đường nông thôn qua xã Tân Thành, huyện Lai Vung để hỏi rõ.

Trong lúc nói chuyện, người đàn ông này dùng dao đâm vợ 12 nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Hải uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng được người dân phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu nên may mắn sống sót.

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Xảy ra ghen tuông với người yêu tại phòng trọ, Vũ nhẫn tâm siết cổ nạn nhân, rồi dùng búa đánh mạnh vào đầu người yêu đến khi cô gái bất tỉnh. Gây án xong, Vũ viết thư gửi gia đình rồi treo cổ tự tử nhưng bất thành, sau đó ra đầu thú.

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