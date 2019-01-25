Vụ hai mẹ con chết trên vũng máu: Cô gái trẻ dang dở ước mơ làm cô giáo vì bị người tình của mẹ sát hại

Xã hội 25/01/2019 16:47

L. là sinh viên năm cuối khoa Mầm non đang trong quá trình thực tập. Tuy nhiên, ước mơ trở thành giáo viên của em bỗng dang dở vì bị sát hại.

Người dân ở xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của cô V.T.H (sinh năm 1972) và con gái là Đ.T.K.L. (sinh năm 1997).

Được biết, cô V.T.H là hiệu phó của Trường Mầm non xã Võ Lao. Cách đây gần chục năm, bố của K.L qua đời, hai mẹ con nương tựa vào nhau. Mặc dù được sinh ra với thể trạng yếu nhưng khi lớn lên L. vẫn rất năng động, thường xuyên tham gia những hoạt động văn nghệ của trường. Nhờ tính cách hiền lành, năng nổ nên cô gái này nhận được rất nhiều sự yêu mến từ mọi người xung quanh.

Vụ hai mẹ con chết trên vũng máu: Cô gái trẻ dang dở ước mơ làm cô giáo vì bị người tình của mẹ sát hại - Ảnh 1
Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng đau lòng - Ảnh: Internet

Ước mơ trở thành giáo viên mầm non nên K.L đã cố gắng thi đỗ vào khoa Mầm non của Trường Đại học Hùng Vương. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, cô gái trẻ sẽ ra trường và hoàn thành ước mơ của mình nhưng tai họa lại bất ngờ ập đến.

Theo Công lý, sáng 24/1, người dân huyện Thanh Ba phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại một khu đất đồi thuộc xã Mỗ Lao.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một chiếc áo dính nhiều máu và xác định người đàn ông này tên H., là người địa phương.

Vụ hai mẹ con chết trên vũng máu: Cô gái trẻ dang dở ước mơ làm cô giáo vì bị người tình của mẹ sát hại - Ảnh 2
Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện chăn và áo khoác của nghi can để lại - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, H. và cô V.T.H có mối quan hệ tình cảm với nhau. Nhận định ban đầu, H. là nghi can sát hại mẹ con người tình rồi tự sát.

Như thông tin trước đó đã đưa, trưa 24/1, thấy cô V.T.H không đi làm và không nhận điện thoại, một số đồng nghiệp đã đến nhà hỏi thăm. Tại đây, mọi người phát hiện hai mẹ con cô H. tử vong với nhiều vết thương.

Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Bàng hoàng phát hiện nữ giáo viên cùng con gái chết trên vũng máu tại nhà ngày giáp Tết

Bàng hoàng phát hiện nữ giáo viên cùng con gái chết trên vũng máu tại nhà ngày giáp Tết

Không thấy nữ phó hiệu trưởng đi làm, mọi người đến nhà tìm thì phát hiện hai mẹ con nằm chết trên vũng máu.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người tình rồi tự tử

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 38 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 3 giờ 13 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 3 giờ 39 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 51 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 4 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 43 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày