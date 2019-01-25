L. là sinh viên năm cuối khoa Mầm non đang trong quá trình thực tập. Tuy nhiên, ước mơ trở thành giáo viên của em bỗng dang dở vì bị sát hại.

Người dân ở xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của cô V.T.H (sinh năm 1972) và con gái là Đ.T.K.L. (sinh năm 1997).

Được biết, cô V.T.H là hiệu phó của Trường Mầm non xã Võ Lao. Cách đây gần chục năm, bố của K.L qua đời, hai mẹ con nương tựa vào nhau. Mặc dù được sinh ra với thể trạng yếu nhưng khi lớn lên L. vẫn rất năng động, thường xuyên tham gia những hoạt động văn nghệ của trường. Nhờ tính cách hiền lành, năng nổ nên cô gái này nhận được rất nhiều sự yêu mến từ mọi người xung quanh.

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng đau lòng - Ảnh: Internet

Ước mơ trở thành giáo viên mầm non nên K.L đã cố gắng thi đỗ vào khoa Mầm non của Trường Đại học Hùng Vương. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, cô gái trẻ sẽ ra trường và hoàn thành ước mơ của mình nhưng tai họa lại bất ngờ ập đến.

Theo Công lý, sáng 24/1, người dân huyện Thanh Ba phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại một khu đất đồi thuộc xã Mỗ Lao.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một chiếc áo dính nhiều máu và xác định người đàn ông này tên H., là người địa phương.

Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện chăn và áo khoác của nghi can để lại - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, H. và cô V.T.H có mối quan hệ tình cảm với nhau. Nhận định ban đầu, H. là nghi can sát hại mẹ con người tình rồi tự sát.

Như thông tin trước đó đã đưa, trưa 24/1, thấy cô V.T.H không đi làm và không nhận điện thoại, một số đồng nghiệp đã đến nhà hỏi thăm. Tại đây, mọi người phát hiện hai mẹ con cô H. tử vong với nhiều vết thương.

Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Bàng hoàng phát hiện nữ giáo viên cùng con gái chết trên vũng máu tại nhà ngày giáp Tết Không thấy nữ phó hiệu trưởng đi làm, mọi người đến nhà tìm thì phát hiện hai mẹ con nằm chết trên vũng máu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-hai-me-con-chet-tren-vung-mau-co-gai-tre-dang-do-uoc-mo-lam-co-giao-vi-bi-nguoi-tinh-cua-me-sat-hai-313004.html