Không thấy nữ phó hiệu trưởng đi làm, mọi người đến nhà tìm thì phát hiện hai mẹ con nằm chết trên vũng máu.

Hôm nay (24/1), trao đổi với báo chí, Công an huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) cho biết đơn vị này đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc hai mẹ con tử vong bất thường với nhiều vết thương trên người tại nhà riêng ở xã Võ Lao, huyện Thanh Ba.

Nạn nhân là phó hiệu trưởng mầm non, cô V.T.H (sinh năm 1972, trú xã Võ Lao, huyện Thanh Ba) và con gái là L. (sinh năm 1997).

Người dân bàng hoàng trước cái chết bất thường của hai mẹ con nữ giáo viên - Ảnh: Internet

Vào buổi sáng cùng ngày, thấy cô H. không đến cơ quan làm việc và không nghe điện thoại, một số đồng nghiệp đến nhà hỏi thăm thì phát hiện nạn nhân cùng con gái đã tử vong.

Nghe tiếng hét, người dân xung quanh nhanh chóng đến xem và báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ Dân Việt, hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ. Chính quyền địa phương vẫn chưa thể khẳng định hai nạn nhân bị sát hại hay tự tử.

Năm 2018, dư luận cũng đã từng rúng động trước vụ việc một nữ giáo viên bị sát hại dã man.

Cô giáo bị sát hại sau khi từ hôn

Trưa 23/4/2018, cô N.T.T (sinh năm 1991, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) chạy xe máy trên đường Trường Sa, khi đến gần chân cầu Bông thì bị Võ Minh Thắng (sinh năm 1991, quê Bến Tre) ép vào lề.

Trong lúc tranh cãi, Thắng rút hung khí tấn công vào vùng cổ khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, đối tượng đã đến cơ quan điều tra đầu thú.

Vì níu kéo tình cảm không thành, Thắng đã sát hại chị T. - Ảnh: Internet

Được biết nạn nhân và Thắng đều là giáo viên tại trường THPT Võ Thị Sáu (phường 3, quận Bình Thạnh). Trước đó, hai người có thời gian tìm hiểu và dự định sẽ làm đám cưới vào tháng 2/2018 nhưng vì cô T. phát hiện Thắng có tình cảm với nhiều người khác nên từ hôn. Thắng đã nhiều lần níu kéo nhưng không thành.

Vào ngày xảy ra sự việc, Thắng gặp chị T. chạy xe trên đường nên chặn lại nói chuyện. Trong lúc tranh cãi, nam giáo viên đã sát hại chị T.

Chồng tẩm xăng đốt vợ tử vong bỏ lại 5 con nhỏ bơ vơ Sau khi nhậu say, nhìn thấy vợ và 5 con nhỏ đang ở trong nhà, người chồng dùng xăng tẩm lên người vợ rồi đốt khiến nạn nhân tử vong.

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