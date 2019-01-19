Chồng tẩm xăng đốt vợ tử vong bỏ lại 5 con nhỏ bơ vơ

Xã hội 19/01/2019 18:00

Sau khi nhậu say, nhìn thấy vợ và 5 con nhỏ đang ở trong nhà, người chồng dùng xăng tẩm lên người vợ rồi đốt khiến nạn nhân tử vong.

Trao đổi với báo chí, chính quyền xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự việc chồng tẩm xăng đốt vợ tử vong. Nạn nhân là chị M.T.C (30 tuổi, trú tại thôn Phiềng Vang, xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).

Chồng tẩm xăng đốt vợ tử vong bỏ lại 5 con nhỏ bơ vơ - Ảnh 1
Ngôi nhà cháy rụi sau khi xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Vào ngày 7/1, vì mâu thuẫn gia đình, chồng chị C. sau khi nhậu say đã tẩm xăng lên người vợ và đốt khiến nạn nhân bị bỏng nặng. Mặc dù được người thân đưa đến trung tâm y tế huyện sơ cứu và chuyển lên bệnh viện tuyến trên nhưng sau đó chị đã tử vong.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, chị C. đang ở cùng 5 đứa con nhỏ, đứa lớn nhất được 10 tuổi, con nhỏ nhất mới 4 tháng. Thấy mẹ bị đốt, các bé đã kịp đưa nhau thoát ra ngoài trước khi bị bỏng.

Chồng tẩm xăng đốt vợ tử vong bỏ lại 5 con nhỏ bơ vơ - Ảnh 2
Nạn nhân đã được người nhà đưa vào viện điều trị nhưng không qua khỏi - Ảnh: Internet

Chồng nạn nhân cũng bị lửa bén sang khiến chân bị bỏng. Nghi phạm sau đó đã bị công an bắt giữ. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc.

Thời gian gần đây xảy ra khá nhiều vụ việc chồng dùng xăng đốt vợ vì mâu thuẫn tình cảm khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Chồng tẩm xăng đốt vợ vì níu kéo bất thành

Ngày 7/11/2018, vì níu kéo tình cảm của vợ không thành, Cầm Bá Hơn (28 tuổi) đã dùng xăng châm lửa đốt chị Lang Thị Thu (24 tuổi, ngụ thôn Thành Lai, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, vào sáng 6/11, Hơn cùng Thu ra tòa làm thủ tục ly hôn. Tối cùng ngày, Hơn thuyết phục vợ quay lại nhưng không thành. Bực tức, Hơn ra ngoài mua xăng rồi đổ lên người vợ khiến nạn nhân bị thương.

Được biết vợ chồng Hơn đã có với nhau hai người con. Trước khi xảy ra sự việc cả hai thường xảy ra mâu thuẫn.

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