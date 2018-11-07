Cuộc sống của hai người vợ sau 2 năm bị chồng tạt xăng đốt: Chỉ mong gương mặt bớt biến dạng để con đừng sợ

Sau khi bị chồng tẩm xăng đốt, gương mặt hai cô gái bị hủy hoại đáng sợ. Điều họ mong mỏi nhất lúc này là gương mặt bớt biến dạng, sức khỏe hồi phục để về chăm sóc các con.

Đã hai năm trôi qua, cộng đồng mạng vẫn không thể quên được câu chuyện buồn của hai cô gái Nguyễn Thùy Dung (sinh năm 1994, cư ngụ tại Thạch Thất, Hà Nội) và Hoàng Thị Trang (sinh năm 1991, quê ở Yên Bái). Cả hai đều bị chồng tạt xăng đốt. Nhan sắc xinh đẹp của Dung... - Ảnh: Internet ... và Trang trước khi bị đốt - Ảnh: Internet Sau một thời gian dài chịu đủ mọi nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, cả hai đã buông bỏ oán hận, bắt đầu làm lại cuộc đời.

Trên Dân Việt, Dung cho biết sau khi gặp nạn, chị phải bỏ việc vì hai bàn tay co quắp, không thể cầm nắm như bình thường. Bên cạnh đó, vì vẫn còn mặc cảm với gương mặt của mình nên Dung quyết định tìm việc bán hàng trên mạng. Trong một lần giao hàng vào Viện Bỏng Quốc gia, Dung đã gặp Trang – một cô gái có bi kịch giống như mình. Từ đó, hai cô gái đã trở thành bạn. Dung giúp Trang bán táo mèo, măng rừng trên mạng để trang trải cuộc sống. Thế nhưng, cuộc sống của hai cô gái trẻ vẫn gặp rất nhiều khó khăn khi phải trải qua không dưới 10 lần phẫu thuật. Mỗi lần như vậy, gia đình phải chi trả số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hai cô gái phải chịu nhiều nỗi đau về thể xác và tinh thần sau khi gặp tai nạn - Ảnh: Internet Nói về chồng, Dung cho biết khi mới xảy ra sự việc, chị rất giận chồng. Nhưng khi nghĩ lại, chị không muốn để mọi chuyện trong lòng vì dù sao cũng đã xảy ra rồi. Bên cạnh đó, nghĩ đến việc ba mẹ chồng hết lòng chăm sóc con mình, Dung không còn oán hận. Chị muốn khép lại quá khứ, cố gắng sống tốt vì tương lai tốt đẹp. Về phần Trang, điều chị khao khát nhất lúc này là sức khỏe tốt hơn, gương mặt bớt dị dạng để hai đứa con bớt sợ mỗi khi gặp mình. Được biết hiện tại Dung và Trang đã vào TP.HCM để được phẫu thuật miễn phí do một đoàn bác sĩ Mỹ tổ chức.

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