Sau khi giết, trói chân vợ rồi dùng 5 thanh tre dìm xác dưới ao, Được bỏ trốn vào một khách sạn ở Đồng Nai rồi tự tử.

Sáng nay (15/12), trao đổi với báo chí, Công an Trà Vinh xác nhận đã đình chỉ vụ án bà Cao Thanh Tuyết (sinh năm 1969) bị sát hại tại xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Nguyên nhân vì nghi phạm trong vụ án, ông Thái Thành Được (chồng nạn nhân, sinh năm 1966) đã tử vong.

Sau khi giết vợ, Được bỏ trốn vào một khách sạn ở Đồng Nai rồi tự tử - Ảnh: Đời sống Plus

Theo kết quả điều tra ban đầu, vì nhiều ngày không gọi được cho chị gái nên ngày 27/11, ông Cao Thanh Tuấn (em trai bà Tuyết) đến nhà tìm nhưng cửa khóa kín và không ai trả lời. Nghe hàng xóm nói nhiều ngày không thấy bà Tuyết ra ngoài nên ông Tuấn phá khóa cửa.

Sau khi vào được bên trong, mọi người phát hiện trên nền nhà có nhiều vết máu đã được lau chùi nên hoảng hốt đi tìm bà Tuyết. Sáng 29/11, người thân phát hiện bà Tuyết dưới ao nên trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Nhận được thông tin, cơ quan điều tra nhanh chóng có mặt tại hiện trường và xác định vụ việc có dấu hiệu giết người với tình tiết nghiêm trọng. Nạn nhân chết trong tình trạng 2 chân bị trói chặt và dìm bởi 5 thanh tre dưới nước. Tử thi đang trong quá trình phân hủy nặng.

Khi được phát hiện, thi thể bà Tuyết đã bị phân hủy nặng - Ảnh: Internet

Qua công tác điều tra, cơ quan công an tình nghi thủ phạm là Thái Thành Được (chồng nạn nhân). Lúc này, ông Được đã chạy xe máy rời khỏi địa phương.

Sau một tuần tìm kiếm, cảnh sát nhận được thông tin nghi phạm đã tự tử tại một khách sạn ở Đồng Nai. Trước khi chết, người này có để lại một bức thư tuyệt mệnh nhưng không nói rõ nguyên nhân giết vợ.

Căn cứ vào kết luận điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh xác định ông Được đã giết bà Tuyết. Vì thủ phạm đã tử vong nên phải đình chỉ vụ án.

Phát hiện thi thể người phụ nữ bị trói hai chân, dìm dưới mương nước bởi 5 thanh tre Sau nhiều ngày không thấy bà Tuyết đâu, người dân địa phương sang nhà kiểm tra và phát hiện vụ việc đau lòng.

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