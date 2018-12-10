Giết người dùng bao ni lông quấn thi thể ném xuống vực sâu ở Bình Thuận: Hé lộ nguyên nhân ban đầu

Tin nóng 10/12/2018 11:52

Sau khi mất tích nhiều ngày, anh N.Đ.T được phát hiện đã tử vong dưới vực sâu, thi thể bị cuộn chặt trong bao ni lông xanh.

Sáng nay (10/12), trao đổi với báo chí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang phối hợp khám nghiệm hiện trường và đưa xác một nạn nhân từ vực sâu đèo Đaguri lên.

Giết người dùng bao ni lông quấn thi thể ném xuống vực sâu ở Bình Thuận: Hé lộ nguyên nhân ban đầu - Ảnh 1
Nơi thi thể anh T. bị vứt cách mặt đường khoảng 100m - Ảnh: PLO

Theo đó, vào tối 9/12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định được vị trí nạn nhân N.Đ.T (sinh năm 1987, ngụ huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) tại khu vực đèo Đaguri thuộc quốc lộ 55, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).

Được biết, nạn nhân mất tích vào ngày 6/12, thi thể được phát hiện dưới vực sâu sát bên quốc lộ 55. Thi thể anh T. bị cuộn chặt trong bao ni lông màu xanh, nằm cách mặt đường khoảng 100m.

Theo thông tin trên Pháp luật TP.HCM, nguyên nhân khiến anh T. bị sát hại có thể là do ghen tuông. Trước đó, nạn nhân bị một nhóm thanh niên khoảng sáu người (tất cả đều sử dụng ma túy) đưa đến căn nhà hoang rồi đánh chết.

Giết người dùng bao ni lông quấn thi thể ném xuống vực sâu ở Bình Thuận: Hé lộ nguyên nhân ban đầu - Ảnh 2
Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc - Ảnh: PLO

Sau khi gây án, nhóm thanh niên này đã dùng túi ni lông quấn xác nạn nhân, bỏ vào cốp xe ô tô, chạy đến đoạn đèo vắng ở Đa Mi để phi tang.

Hiện hai nghi phạm trong nhóm hung thủ trên đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ để lấy lời khai. Cơ quan điều tra đang trưng cầu giám định tử thi nạn nhân và tiếp tục điều tra sự việc.

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