Như thông tin trước đó đã đưa, tối 26/11 chị H.T.K.T (sinh năm 1986, làm nghề MC) đi dẫn chương trình đám cưới tại ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) thì gặp Nguyễn Minh Thanh (sinh năm 1998, ngụ ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).

Sau đám cưới, cả hai đi đến phần đất trống gần đó nói chuyện. Lúc này Thanh đòi quan hệ tình dục nhưng chị T. không chịu. Tức giận vì bị chị T. nhục mạ, Thanh nắm tóc chị kéo xuống mương nước dìm chết. Gây án xong, Thanh cởi quần chị T. ném vào đám sậy cách nơi tổ chức đám cưới khoảng 100m. Sau đó, Thanh vác xác nạn nhân về vùi dưới mương nước phía sau nhà rồi dùng một tấm bê tông đè lên.

Thanh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Điện thoại của chị T. bị Thanh mang đến tiệm cầm đồ bán với giá 3,5 triệu đồng. Còn chiếc xe của nạn nhân Thanh lấy để chở vợ về Bình Dương. Đến ngày 2/12, Thanh về quê mang xe trả cho gia đình nạn nhân rồi ra cơ quan công an đầu thú.

Được biết sáng nay (5/12), Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã bàn giao nghi can Nguyễn Minh Thanh về Phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra.