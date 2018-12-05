Mẹ nữ MC đám cưới bị giết kể về giấc mơ lạ: ‘Tôi nằm mộng thấy con gái về nói rằng nó bị người ta sát hại’

Xã hội 05/12/2018 16:25

Mơ thấy con mình bị giết, mẹ chị K.T cho rằng đó chỉ là cơn ác mộng. Nào ngờ, chỉ vài ngày sau đó giấc mộng đó lại trở thành sự thật.

Nhiều ngày qua, thông tin nữ MC đám cưới ở miền Tây bị nam thanh niên 20 tuổi sát hại dã man khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Dù nạn nhân đã được lo xong hậu sự nhưng người thân vẫn chưa hết xót xa, đau đớn nhất là mẹ chị T.

Mẹ nữ MC đám cưới bị giết kể về giấc mơ lạ: ‘Tôi nằm mộng thấy con gái về nói rằng nó bị người ta sát hại’ - Ảnh 1
Chị K.T là một người phụ nữ xinh đẹp - Ảnh: Internet

Trên Dân việt, nhắc đến đứa con gái xấu số, người mẹ già chua xót kể: “Cả nhà chỉ sống nhờ vào T., đứa con gái hiếu thảo, hiền lành nhất xóm. Tôi không thể tin được vì sao con mình bị sát hại như thế. Mấy đêm trước khi nhận tin con bị giết, tôi nằm mộng thấy con gái về nói rằng nó bị người ta sát hại. Có ngờ đâu cơn ác mộng lại là sự thật”.

Mẹ nữ MC đám cưới bị giết kể về giấc mơ lạ: ‘Tôi nằm mộng thấy con gái về nói rằng nó bị người ta sát hại’ - Ảnh 2
Nơi Thanh giấu xác chị K.T - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, tối 26/11 chị H.T.K.T (sinh năm 1986, làm nghề MC) đi dẫn chương trình đám cưới tại ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) thì gặp Nguyễn Minh Thanh (sinh năm 1998, ngụ ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).

Sau đám cưới, cả hai đi đến phần đất trống gần đó nói chuyện. Lúc này Thanh đòi quan hệ tình dục nhưng chị T. không chịu. Tức giận vì bị chị T. nhục mạ, Thanh nắm tóc chị kéo xuống mương nước dìm chết. Gây án xong, Thanh cởi quần chị T. ném vào đám sậy cách nơi tổ chức đám cưới khoảng 100m. Sau đó, Thanh vác xác nạn nhân về vùi dưới mương nước phía sau nhà rồi dùng một tấm bê tông đè lên.

Mẹ nữ MC đám cưới bị giết kể về giấc mơ lạ: ‘Tôi nằm mộng thấy con gái về nói rằng nó bị người ta sát hại’ - Ảnh 3
Thanh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Điện thoại của chị T. bị Thanh mang đến tiệm cầm đồ bán với giá 3,5 triệu đồng. Còn chiếc xe của nạn nhân Thanh lấy để chở vợ về Bình Dương. Đến ngày 2/12, Thanh về quê mang xe trả cho gia đình nạn nhân rồi ra cơ quan công an đầu thú.

Được biết sáng nay (5/12), Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã bàn giao nghi can Nguyễn Minh Thanh về Phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra.

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