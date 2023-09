Như thông tin trước đó đã đưa, hôm qua (3/12), Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ Nguyễn Minh Thanh (sinh năm 1998, ngụ ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Thanh khai vào tối 26/11 có đến nhà người quen tại ấp Hòa Lợi 4 (xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành) dự đám cưới. Lúc này, Thanh thấy chị H.T.K.T (làm nghề MC, sinh năm 1986) xinh đẹp nên bắt chuyện và xin số điện thoại.