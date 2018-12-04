Đòi quan hệ tình dục nhưng không được đồng ý, Thanh ra tay giết chết nữ MC xinh đẹp, mang xác phi tang rồi cướp hết tài sản.

Như thông tin trước đó đã đưa, hôm qua (3/12), Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ Nguyễn Minh Thanh (sinh năm 1998, ngụ ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Thanh khai vào tối 26/11 có đến nhà người quen tại ấp Hòa Lợi 4 (xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành) dự đám cưới. Lúc này, Thanh thấy chị H.T.K.T (làm nghề MC, sinh năm 1986) xinh đẹp nên bắt chuyện và xin số điện thoại.

Chân dung gã thanh niên 20 tuổi sát hại nữ MC dã man vì đòi quan hệ không được - Ảnh: Internet Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Thanh cùng chị T. đi đến phần đất trống gần chỗ tổ chức đám cưới nói chuyện. Tại đây, Thanh đòi quan hệ tình dục nhưng chị T. không chịu. Vì bị chị T. dùng lời lẽ xúc phạm nên Thanh đã đánh vào mặt nạn nhân. Trong lúc lời qua tiếng lại, Thanh nắm tóc chị T. kéo xuống mương nước dìm chết. Gây án xong, Thanh cởi quần chị T. đang mặc ném vào đám sậy cách nơi tổ chức đám cưới khoảng 100m. Thi thể nạn nhân bị Thanh vác về nhà vùi dưới mương nước phía sau và dùng một tấm bê tông đè lên. Điện thoại của chị T. bị Thanh mang đến tiệm cầm đồ bán với giá 3,5 triệu đồng.

Nơi Thanh dìm thi thể nạn nhân xấu số - Ảnh: Internet Đến ngày 28/11, Thanh cùng vợ trở lại Bình Dương làm công nhân như bình thường. Ngoài ra, Thanh còn lấy chiếc xe máy hiệu Nouvo của nạn nhân sử dụng. Đến ngày 2/12 đối tượng đến Công an huyện Châu Thành đầu thú. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc. Ttheo thông tin trên Người lao động, khoảng 22 giờ tối 26/11, chị H.T.K.T sau khi phục vụ một đám cưới thì được cho về sớm. Sáng hôm sau, người nhà gọi điện cho chị T. nhiều lần nhưng không ai bắt máy. Sau đó, người thân không thấy chị T. về nhà, điện thoại cũng không liên lạc được nên trình báo công an. Khoảng 14 giờ ngày 30/11, anh B.V.D (chồng chị T.) đi tìm xung quanh khu vực tổ chức đám cưới mà chị T. làm người dẫn chương trình vào tối 26/11 thì phát hiện quần áo, đồ lót của vợ nên báo cho cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, công an địa phương nhanh chóng vào cuộc điều tra. Trong khi công an vẫn đang thu thập thông tin thì ngày 2/12, đối tượng Nguyễn Minh Thanh đến công an xã Vĩnh Lợi đầu thú.

Người thân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ MC đám cưới dưới cống, quần áo bị vứt trong đám sậy Trên đường đi làm về, nữ MC đám cưới bị sát hại dã man, quần áo cùng đồ lót được người thân phát hiện trong đám sậy, cách nơi làm việc chỉ 100m.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chan-dung-va-loi-khai-lanh-nguoi-cua-ga-thanh-nien-20-tuoi-giet-chet-nu-mc-xinh-dep-roi-giau-xac-306299.html