Tá hỏa phát hiện thi thể bé sơ sinh còn đỏ hỏn bị nhét trong ba lô ở bờ sông

Xã hội 02/12/2018 13:12

Khi đi ngang qua bờ sông gần cầu Vụ Bản, người dân phát hiện một chiếc ba lô màu đen có dấu hiệu khả nghi. Đến kiểm tra, họ phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn đã tử vong.

Chiều qua (1/12), trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn (tỉnh Hòa Bình) xác nhận người dân địa phương có phát hiện một thi thể bé sơ sinh trong ba lô bị ném ở bờ sông.

Tá hỏa phát hiện thi thể bé sơ sinh còn đỏ hỏn bị nhét trong ba lô ở bờ sông - Ảnh 1
Người dân hoảng hồn phát hiện thi thể bé trai sơ sinh trong ba lô bị vứt ở bờ sông - Ảnh: Internet

Vào khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) khi đi ngang qua bờ sông gần cầu Vụ Bản thì nhìn thấy một chiếc ba lô màu đen có dấu hiệu khả nghi. Vài người đến mở ra kiểm tra thì bất ngờ phát hiện bên trong có thi thể một bé trai sơ sinh đã tử vong trước đó. Ngay sau đó, người dân đã báo cáo sự việc đến chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng Công an thị trấn Vụ Bản đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Bé trai sơ sinh bị mẹ bỏ vào bao nilon vứt dưới chân cầu

Tối 26/11 vừa qua, một người đi nhặt rác tại khu vực cầu Đò Quan (thuộc phường Ngô Quyền, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) phát hiện một túi nilon đen bị vứt ven sông. Mở ra xem, người dân phát hiện bên trong có một thi thể bé trai sơ sinh. Ngay lập tức người dân đã tri hô và báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng.

Tá hỏa phát hiện thi thể bé sơ sinh còn đỏ hỏn bị nhét trong ba lô ở bờ sông - Ảnh 2
Nơi thi thể đứa trẻ được phát hiện - Ảnh: Internet

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc. Qua quá trình khám nghiệm, chính quyền địa phương cho rằng đứa trẻ bị mẹ cho vào bao nilon vứt đi ngay khi vừa sinh ra. Sau khi hoàn tất thủ tục, thi thể đứa trẻ đã được chôn cất.

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Khi được người dân phát hiện, đứa trẻ gần như thoi thóp vì đói rét, bên cạnh chỉ có một ít đồ đạc.

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