Bắc Ninh: Bị người thân bỏ rơi, bé trai 3 tuổi nằm thoi thóp vì đói rét dưới chân cầu

Xã hội 20/11/2018 18:23

Khi được người dân phát hiện, đứa trẻ gần như thoi thóp vì đói rét, bên cạnh chỉ có một ít đồ đạc.

Hôm nay (20/11), Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) - ông Trần Quang Lộc cho biết trên địa bàn vừa phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi trong cảnh đói rét dưới chân cầu.

Bắc Ninh: Bị người thân bỏ rơi, bé trai 3 tuổi nằm thoi thóp vì đói rét dưới chân cầu - Ảnh 1
Nơi người dân địa phương phát hiện đứa trẻ - Ảnh: Internet

Trước đó vào chiều 19/11, người dân địa phương phát hiện một cháu bé khoảng 3 tuổi bị bỏ rơi dưới chân cầu vượt Đại Phúc thuộc địa phận phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh).

Bắc Ninh: Bị người thân bỏ rơi, bé trai 3 tuổi nằm thoi thóp vì đói rét dưới chân cầu - Ảnh 2
Đứa trẻ được phát hiện trong tình trạng thoi thóp - Ảnh: Internet

Khi được người dân phát hiện, bên cạnh em chỉ có một ít đồ đạc chứ không có thông tin gì thêm. Sau khi được kiểm tra sức khỏe, bé được đưa vào Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ, chăm sóc trẻ em của tỉnh Bắc Ninh để chăm sóc, theo Kiến thức.

Bé trai 4 tuổi nằm ngủ co ro dưới đất

Cách đây không lâu, hình ảnh bé trai nằm ngủ co ro dưới đất ở Mèo Vạc (Hà Giang) khiến cộng đồng mạng xôn xao suốt một thời gian dài. Theo đó, cậu bé chỉ mới 4 tuổi, bố qua đời, mẹ thì đi lấy chồng khác.

Sau đó, bé được bác trai nhận làm con nuôi tuy nhiên người này lại thường xuyên uống rượu. Khi uống say, ông ta không cho bé ngủ ở nhà khiến em sợ hãi, đành ra phần đất trước cửa nhà nằm đợi bác ngủ say mới dám vào nhà.

Bắc Ninh: Bị người thân bỏ rơi, bé trai 3 tuổi nằm thoi thóp vì đói rét dưới chân cầu - Ảnh 3
Hình ảnh bé trai 4 tuổi nằm co ro giữa đường gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Nhận được thông tin sự việc, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, đến tận nhà người bác nuôi để bàn về việc chăm sóc bé trong thời gian tới. Tuy nhiên, người này chỉ đồng ý cho cơ quan chức năng nuôi chứ không cho mẹ ruột của bé chăm sóc.

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