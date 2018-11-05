Hình ảnh mới nhất của Đức Lộc – bé trai mắc não úng thủy bị mẹ bỏ rơi: Sống sót diệu kỳ nhờ cộng đồng mạng

Xã hội 05/11/2018 11:27

Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng, từ một cậu bé mắc căn bệnh não úng thủy phải vật lộn giành sự sống, Đức Lộc đã trở nên khỏe mạnh, bụ bẫm hơn.

Trải qua gần hai năm chiến đấu với căn bệnh não úng thủy quái ác, giành giật sự sống từng giờ từng ngày, giờ đây cậu bé Đức Lộc đã thay đổi rất nhiều. Trong những bức ảnh mới nhất được Mái ấm Đức Quang chia sẻ, trông bé rất kháu khỉnh, trắng trẻo và vô cùng đáng yêu khiến nhiều người nhẹ nhõm, vui mừng.

Nhân dịp sinh nhật của Đức Lộc, các sư thầy trong Mái ấm Đức Quang chia sẻ:

“Hai năm trôi qua, hơn 700 ngày đời, đối với tất cả chúng ta thời gian đó chẳng là bao so với cuộc sống trong cõi ta bà này. Nhưng đối với Đức Lộc đó là chặng đường quá dài để vượt qua. Con đã từng tháng, từng ngày, từng giờ, từng phút từng giây đương đầu, chống chọi và chiến thắng cơn bệnh hiểm nghèo.

Bên cạnh đó, các Cha các Mẹ đã chung tay sát cánh cùng Sư Phụ để giành lại từng hơi thở, từng nhịp tim, đã giật lại sinh mạng của con khỏi lưỡi hái tử thần. Cơ hội sống sót của con gần như tuyệt vọng nhưng chính bởi tình yêu thương của các Cha Mẹ, của Sư Phụ đã thắp lên ngọn lửa hồi sinh trong con, thật đúng là ‘nước biển không đong đầy tình Mẹ, mây trời lồng lộng chẳng phủ kín công Cha’, hay ‘công Cha núi cả sánh bằng, biển sâu đức Mẹ biết sao đo lường’.

Dòng máu chảy trong người của con, hơi thở của con, từng nhịp tim của con ấy chính là sức sống của các Cha Mẹ trên mọi miền đất nước và toàn thế giới đã truyền cho con đến giờ này.

Với tình yêu thương vô bờ bến đó, con Đức Lộc dù báo đáp ngàn phương cũng không đáp được tình yêu thương của các Cha Mẹ hiền, Con Đức Lộc mong rằng tình yêu thương ấy sẽ truyền cho con mãi mãi đến ngàn sau”.

Hình ảnh mới nhất của Đức Lộc – bé trai mắc não úng thủy bị mẹ bỏ rơi: Sống sót diệu kỳ nhờ cộng đồng mạng - Ảnh 1
Hình ảnh bé Đức Lộc bụ bẫm, đáng yêu khiến nhiều người không khỏi xúc động - Ảnh: Cắt từ clip

Nhận được tin vui này, cư dân mạng vô cùng cảm động, gửi lời chúc mừng và động viên đến "chú lính chì dũng cảm" này.

“Đức Lộc đáng yêu quá. Cầu chúc cho con được Bồ Tát luôn che chở”, N.M bình luận.

“Chú lính chì của ông ngày nào, nay trông con đã lớn. Ông chúc mọi điều tốt đẹp nhất luôn đến bên con”, một người dùng mạng xã hội lớn tuổi chia sẻ.

“Biết bao sóng gió cuộc đời, nay cháu khỏe mạnh mọi người vui mừng chúc cháu khoẻ mạnh vui vẻ nhé”, một cư dân mạng vui mừng trước sự hồi phục kỳ diệu của cậu bé dũng cảm.

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