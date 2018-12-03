Người thân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ MC đám cưới dưới cống, quần áo bị vứt trong đám sậy

Tin nóng 03/12/2018 17:23

Trên đường đi làm về, nữ MC đám cưới bị sát hại dã man, quần áo cùng đồ lót được người thân phát hiện trong đám sậy, cách nơi làm việc chỉ 100m.

Hôm nay (3/12), trao đổi với báo chí, thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Thanh (sinh năm 1998, ngụ ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Người thân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ MC đám cưới dưới cống, quần áo bị vứt trong đám sậy - Ảnh 1
Nữ MC xinh đẹp bị sát hại trên đường đi làm về - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Người lao động, vào khoảng 22 giờ ngày 26/11, chị H.T.K.T (sinh năm 1986, ngụ xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, làm nghề MC), sau khi phục vụ một đám cưới thì được cho về sớm. Đến 8 giờ sáng hôm sau, người nhà gọi điện nhiều lần nhưng chị không nghe máy.

Không thấy chị K.T. trở về, điện thoại cũng không liên lạc được, người thân đã đến Công an xã Vĩnh Lợi để trình báo sự việc.

Khoảng 14 giờ ngày 30/11, anh B.V.D (chồng chị K.T) đi tìm xung quanh khu vực vợ làm việc thì phát hiện quần áo, đồ lót của vợ mình nằm trong đám sậy cách nơi tổ chức đám cưới không xa nên trình báo cho công an. Theo Một thế giới, thi thể nạn nhân được người dân phát hiện dưới ống cống.

Người thân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ MC đám cưới dưới cống, quần áo bị vứt trong đám sậy - Ảnh 2
Người thân phát hiện quần áo cùng đồ lót của chị K.T trong đám sậy cách nơi tổ chức lễ cưới chỉ 100m - Ảnh: Người lao động

Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc. Đến khoảng 18 giờ ngày 2/12, trong lúc cơ quan chức năng vẫn đang thu thập thông tin thì đối tượng Nguyễn Minh Thanh đến công an xã Vĩnh Lợi đầu thú.

Tại đây, Thanh khai nhận sau khi gây án, gã quay lại hiện trường nhặt điện thoại của nạn nhân rồi đến nơi giữ xe lấy chiếc xe gắn máy của chị K.T mang đến tiệm cầm đồ được 3,5 triệu đồng. Sau khi có tiền, Thanh trở lại Bình Dương làm công nhân. Đến ngày 2/12, Thanh mang tiền về quê chuộc lại xe trả cho gia đình nạn nhân rồi đi đầu thú.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

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