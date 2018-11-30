Sau nhiều ngày không thấy bà Tuyết đâu, người dân địa phương sang nhà kiểm tra và phát hiện vụ việc đau lòng.

Hôm nay (30/11), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ vụ việc phát hiện thi thể người phụ nữ dưới mương nước, hai chân bị trói.

Nạn nhân là bà Cao Thanh Tuyết (49 tuổi, ngụ ấp Dinh An, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè).

Theo điều tra ban đầu, người dân địa phương thấy bà Tuyết nhiều ngày không ra khỏi nhà nên đã đến xem. Trong nhà có rất nhiều vết máu vương vãi, ra mương sau nhà thì phát hiện bà Tuyết tử vong dưới mương nước trong tình trạng hai chân bị trói bằng dây nylon và dìm dưới nước bởi 5 thanh tre. Tử thi đang trong giai đoạn phân hủy nặng. Người dân lập tức báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Người phụ nữ bị trói hai chân, dìm dưới mương nước bởi 5 thanh tre - Ảnh: Pháp luật TPHCM

Nhận tin báo, Công an huyện Cầu Kè đến hiện trường, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Trà Vinh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Bước dầu, cơ quan công an xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng. Người phụ nữ bị giết chết trong tình trạng hai chân bị trói, buộc xác vào 5 thanh tre rồi dìm dưới nước nhằm tránh sự phát hiện của mọi người.

Hiện cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, tổ chức truy tìm kẻ gây án.

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