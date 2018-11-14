Theo một số tiểu thương, trước đây Khoa từng đến chợ dọa sẽ bắn chết chị N.A. nếu không đáp lại tình cảm của hắn, tuy nhiên đã bị chồng nạn nhân răn đe. Cứ tưởng đối tượng chỉ dọa dẫm, không ai nghĩ chuyện đó lại thành sự thật.

Chiều 14/11, Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra vụ việc chị Đ.T.N.A. (SN 1992, trú tại thị xã Chí Linh, Hải Dương) bị bắn tử vong tại chợ Bến Tắm (phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh) vào sáng cùng ngày.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Tổ Quốc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30, Chu Đăng Khoa (SN 1982, trú phường Bến Tắm) đã mang theo 3 khẩu súng và đi thẳng tới chỗ chị N.A. đang ngồi bán đậu ở chợ rồi bắn liên tiếp nhiều phát vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tiếp đó, đối tượng rút dao đâm nạn nhân một nhát, rồi dùng chính con dao đó đâm vào bụng mình với mục đích tự tử nhưng bất thành. Nhận tin báo, cơ quan chức năng đến hiện trường xử lý vụ việc, đưa nghi phạm vào bệnh viện cấp cứu.

Theo một số tiểu thương, trước đây Khoa từng đến chợ dọa sẽ bắn chết chị N.A. nếu không đáp lại tình cảm của hắn, tuy nhiên đã bị chồng nạn nhân răn đe. Cứ tưởng đối tượng chỉ dọa dẫm, không ai nghĩ chuyện đó lại thành sự thật.

Một trong những khẩu súng mà Khoa dùng để sát hại nạn nhân - Ảnh: Tổ Quốc

Theo lãnh đạo phường, cả chị N.A. và khoa đều đã có gia đình. Bị khước từ tình cảm nên Khoa đem lòng thù hận, quyết định sát hại nạn nhân rồi tự tử. Chu Đăng Khoa là đối tượng nghiện ma túy, lúc gây án có biểu hiện không tỉnh táo. Trước khi gây án, Khoa từng có một tiền án và vừa mới ra tù, đang thuộc diện theo dõi ở địa phương.

Chị N.A. quê ở Hà Nam, sau đó theo chồng về Hải Dương sinh sống. Ở chợ Bến Tắm, nạn nhân được nhận xét là người hiền lành, dễ mến, chồng làm nghề lái xe ở địa phương.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

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