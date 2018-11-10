Hai vợ chồng phát sinh tranh chấp đất đai sau ly hôn, dù chính quyền địa phương đã can thiệp nhưng không ngờ lại xảy ra vụ việc đau lòng.

Ông Triệu Quốc Toản - Chủ tịch UBND xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến hai người tử vong. Cơ quan điều tra xác định, hai nạn nhân từng là vợ chồng, đã ly hôn cách đây 2 tháng.

Theo điều tra ban đầu, sáng 9/11, bà Nguyễn Thị Sảy (42 tuổi, trú tại thôn Làng Mít, xã Tân Hợp) nhờ cháu chở lên đồi cách nhà khoảng 2km bóc quế. Mãi đến chiều, gia đình không thấy bà Sảy về nên đi tìm.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, người thân mới tìm thấy bà Sảy ở trên đồi quế. Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong, trên mặt và cổ có nhiều vết chém. Ngay sau đó, gia đình bà Sảy đã báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đến hiện trường điều tra sự việc.

Công an huyện Văn Yên đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Từ dấu vết ban đầu, công an tiếp tục phát hiện ông Giang Văn Hoan (54 tuổi, chồng cũ của bà Sảy) đã tử vong trong tư thế treo cổ trên cây ở lán cách nơi bà Sảy tử vong khoảng 700 mét. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định ông Hoan chém vợ tử vong rồi treo cổ tự sát.

Hiện trường phát hiện thi thể của ông Hoan và bà Sảy - Ảnh: Infonet

Theo chính quyền địa phương, trước kia khi còn sống cùng nhà, đôi vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, kết quả là đưa nhau ra tòa ly hôn.

Tài sản chung của hai vợ chồng cũng đã được tòa án phân chia. Tuy nhiên, sau đó lại phát sinh tranh chấp đất đai, dù chính quyền địa phương đã can thiệp nhưng không ngờ lại xảy ra vụ việc đau lòng.

Theo người dân địa phương, ông Hoan không mâu thuẫn với ai trong xóm nhưng thường ngày sống không hòa đồng, hay bị mất lòng nên mọi người cũng ngại tiếp xúc.

Trước kia, ông Hoan có một đời vợ và hai con trai riêng, sau đó gặp và kết hôn với bà Sảy, cũng đã có một đời chồng và một con gái riêng. Trong quá trình chung sống đã sinh được một người con. Sau này, do mâu thuẫn không thể hàn gắn nên hai người đã ly hôn.

Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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